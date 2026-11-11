Leo de la Strehaia a devenit tătic! Nicolle și bebelușul au plecat din spital

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Leo de la Strehaia are motive de sărbătoare. Iubita sa, Nicolle, a adus pe lume un băiețel sănătos, iar cei doi au fost externați din spital pentru a ajunge, pentru prima dată, în casa în care va crește micuțul.

Leo își ține urmăritorii la curent cu tot ce se întâmplă în viața lui și a anunțat online anterior că Nicolle era însărcinată. Acum, tatăl proaspăt se mândrește cu noul membru al familiei, care are un nume destul de ambițios. Bebelușul se numește Luca - Leo Messi, inspirația venind direct de la celebrul fotbalist.

„Gata, mă externez, plec acasă cu bebe Luca - Leo Messi”, a scris Nicolle pe TikTok, confirmând astfel plecarea din spital.

Totul pare să fie în ordine în casa lor, chiar dacă situația locuitivă este, ca întotdeauna, un subiect de discuții. Nicolle locuiește în aceeași casă cu Anca, fosta parteneră de viață a lui Leo, însă acest detaliu nu pare să fie o problemă pentru tânăra mamă. Din contră, Nicolle a declarat anterior, într-un live pe TikTok, că se consideră singura femeie din viața lui Leo.

În acea discuție cu urmăritorii, Nicolle a fost destul de tranșantă atunci când a fost întrebată despre relația cu Anca. Ea a explicat că a trecut de la statutul de „gagică” la cel de „nevastă” și că l-a luat pe Leo divorțat. În ceea ce privește prezența Ancăi în curte, Nicolle a precizat că acest lucru se întâmplă doar pentru că casa este pe numele Ancăi, așa că Nicolle spune că nu are cum să o dea afară.