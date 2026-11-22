Divertisment

Leonard Miron a povestit detalierea unei perioade extrem de grele din viața sa, marcată de diagnosticul cu o tumoră la pancreas. Fostul prezentator a dezvăluit că primele semne de alarmă au apărut în timp ce lucra pe un vas de croazieră, într-o perioadă în care a început să ia în greutate într-un mod inexplicabil, în ciuda faptului că mânca foarte rar, uneori o singură dată pe zi sau chiar la două zile.

După ce s-a întors acasă, Leonard a decis să își facă investigații medicale, iar rezultatele au confirmat existența tumorii la pancreas. Diagnosticul a fost un șoc major pentru el, încât a avut nevoie de timp înainte de a fi capabil să îi transmită vestea partenerului său, Miguel. A ales să vorbească mai întâi cu o prietenă care îi era vecină, înainte ca totul să ajungă și la cunoșința lui Miguel.

Susținerea emoțională și deciziile medicale

Sprijinul celor apropiați a fost esențial în procesul de recuperare. Miguel și prietena prezentatorului au propus o abordare complexă, spunând: „hai să lucrăm întâi cu mintea, apoi cu pancreasul”. Astfel, Leonard Miron a apelat la ședințe de terapie, care l-au ajutat să capete încrederea necesară pentru a urma tratamentul medical. Acesta a afirmat că terapia i-a fost de mare ajutor și că, după atâția ani, se simte bine.

În ceea ce privește protocolul medical pentru cancer, Leonard Miron a luat o decizie neconvențională: a refuzat chimioterapia. În locul acestei metode, a căutat clinici care ofereau tratamente experimentale specifice pentru cancerul pancreatic. Această alegere a făcut parte din lupta sa cu boală, reușind în final să depășească această etapă critică din viața sa.

Transformarea fizică și intervenția de micșorare a stomacului

Pe lângă lupta cu cancerul, Leonard Miron a trecut printr-o transformare fizică notabilă, reușind să slăbească 60 de kilograme. Totuși, decizia de a interveni asupra greutății a venit după un alt incident medical grav. În perioada pandemiei, prezentatorul a suferit un preinfarct, moment care l-a determinat să realizeze că trebuie să facă o schimbare drastică pentru sănătatea sa.

După ce și-a „făcut temele acasă”, a decis că singura soluție viabilă este o operație de micșorare a stomacului. În urma acestei intervenții, Leonard a ajuns de la 120 de kilograme la 60 de kilograme. Deși operația a avut loc acum trei ani, el precizează că este necesar să își monitorizeze în continuare starea de sănătate prin analize periodice.

Relația cu sportul și stilul de viață actual

Deși a reușit o scădere masivă în greutate, Leonard Miron admite că nu a devenit un adept al disciplinei stricte sau al sportului. El a glumit cu faptul că la sala de fitness ajunge doar dacă GPS-ul îl trimite într-o direcție greșită, nu din dorința proprie de a face exerciții fizice. Prezentatorul a recunoscut că nu este o persoană disciplinată în acest sens și că îi place în continuare să gătească, să mănânce și să bea, însă se simte foarte bine după intervenția chirurgicală de la stomac.

Leonard Miron este un prezentator TV și radio, jurnalist, care activează în cadrul Televiziunii Române.