Oana Tomoiagă și noul ei iubit, Denis Bătrînu: povestea de iubire care a rezistat cinci ani

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Oana Tomoiagă traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Pe plan profesional, participarea la emisiunea Asia Express, alături de Mirela Vaida, i-a adus un succes incredibil și mai multă notorietate, cele două ajungând în etapa a opta.

În plan amoros, artista și-a găsit liniștea în brațele lui Denis Bătrînu, partenerul ei de viață de cinci ani. Denis este creator de videoclipuri pentru nunți și clipuri muzicale, iar cei doi nu se sfiiesc să își declare sentimentele, postând frecvent imagini tandre pe rețelele de socializare.

Pentru Oana, un aspect crucial în alegerea noului partener a fost acceptarea faptului că ea are un fiu. Artista s-a declarat mulțumită de relația cu Denis, mai ales că bărbatul a stabilit o legătură foarte apropiată cu fiul ei.

Înainte de această relație, Oana Tomoiagă a trecut printr-un divorț dureros. Ea a povestit că s-a căsătorit la 22 de ani, imediat după facultate, rapid, pentru că erau copii amândoi, fără o cerere oficială în căsătorie. Deși a considerat că acea căsnicie a fost frumoasă, aceasta a durat doar trei ani și jumătate, deoarece cei doi au realizat ulterior că nu mai au aceleași idealuri.

Din acea primă relație s-a născut Vlad, pe care artista îl numește cel mai de preț dar al ei. Oana a menționat că fiul ei avea doi ani în perioada în care și-au dat seama că nu mai gândesc la fel.