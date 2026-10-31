Armin Nicoară despre căsnicie: „Claudia înțelege tot!”

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Armin Nicoară a vorbit despre viața de soț și tată, povestind despre modul în care s-a transformat relația cu Claudia Puican. Artistul susține că în prezent nu mai au motive reale de certuri, deoarece lucrurile sunt echilibrate în casă. Conform declarațiilor sale, Claudia înțelege tot, ceea ce elimină orice potențial conflict între cei doi.

Armin afirmă că este foarte punctual și ajunge acasă la ora exactă, astfel încât nu lasă loc de reproșuri sau greșeli care ar putea declanșa tensiuni între el și soția sa.

De la „bezmetic” la tată responsabil

Schimbarea cea mai mare a apărut odată cu nașterea fiului lor, Amir. Armin recunoaște că, înainte de a deveni tată, era mult mai „bezmetic” și se comporta mai mult ca un copil. Acum spune că se simte un pic mai liniștit.

Artistul admite că nu mai are acele impulsuri de a face „tot felul de chestii” pe care le făcea în trecut. Acum, spune el, ar prefera să stea mai mult cu copilul.

Dinamica din casă și rolul Claudiei

Viața de familie este extrem de aglomerată, iar cei doi sunt ocupați cu responsabilitățile zilnice. Claudia este cea care se ocupă intens de micul Amir, trezindu-se dimineața la ora 8 cu el. Armin nu stă deoparte și se implică în măsură ce poate, menționând punctual că ajută inclusiv cu schimbatul copilului.

El consideră că acest echilibru este esențial pentru stabilitatea lor. Armin a menționat că, dacă Claudia ar fi fost geloasă cu el în felul în care a fost el în trecut, probabil că nu ar mai fi împreună astăzi. În prezent, însă, susține că nu a primit motive să fie gelos și că au reușit să rămână mereu împreună.

Fără regrete și cu recunștiință

Saxofonistul declară că nu are niciun regret. A discutat chiar cu Claudia despre faptul că sunt recunoscători pentru tot ce au primit: copilul, cariera, familia și sănătatea.

Pentru Armin, aceste elemente reprezintă mai mult decât și-ar fi putut dori, concluzionând că sunt foarte bine în acest moment.