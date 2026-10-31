Când este finala Asia Express 2026? Știm data și ora decisive pentru sezonul 9

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Asta așteptam toți: marea finală a Asia Express 2026 va avea loc pe 11 noiembrie 2026. Etapa decisivă se va difuza miercuri, 11 noiembrie 2026, de la ora 20:30, iar telespectatorii vor afla cine pleacă acasă cu trofeul și marele premiu.

Sezonul 9 se apropie de final, mai fiind doar patru etape până la concluzie. Irina Fodor, prezentatoarea show-ului, va anunța că una dintre cele trei echipe ajunse în ultima etapă va părăsi competiția chiar înainte de bătălia finală. Asta înseamnă că, în marea finală, vor rămâne doar două echipe care se vor bate pentru titlul de câștigători după probe extenuante.

La competiție s-au înscris nouă echipe de vedete, care au străbătut trasee dificile pe Drumul Mătăsii. Până în acest moment, trei echipe au fost deja eliminate: Cheloo și Mihai Ban, What’s UP împreună cu soția lui, Miky, dar și Radu Isac și Eduard Hordilă.

Într-un moment din competiție, Maya Sorian i-a spus Mirelei Retegan: „Mama, tu așa mergi cel mai repede din cât poți să mergi?”

Sincer, după tot ce s-a întâmplat până acum, cine credeți că are cele mai mari șanse să câștige?