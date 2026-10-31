Irinel Columbeanu, datorii la azil. Patronul locului a dat detalii despre starea fostului milionar

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Irinel Columbeanu își petrece zilele la un azil. Ion Cassian, patronul instituției, povestește despre un moment în care un fost amic a vrut să îl viziteze pe cel care a fost cândva milionarul de la Izvorani, însă acesta a declarat că nu îl cunoaște și nu primește vizita.

Omul trimisese chiar și o fotografie cu Irinel la o masă, la un chef, așa că Ion Cassian l-a crezut sincer, dar i-a spus să nu mai vină.

Situația financiară a fost totunalt un subiect delicat. Fostul om de afaceri a acumulat datorii la azil, iar ultimele datorii, în valoare de 5.000 de euro, au fost achitate de un prieten român stabilit în America, care a venit în țară vara trecută și l-a adus la zi cu datoriile. Totuși, Irinel a început deja să acumuleze noi datorii și are nevoie de un sprijin financiar lunar.

Ion Cassian menționează că acesta a cheltuit enorm cu prietenii și iubitele, a făcut investiții neinspirate și are chiar și acum rate la bănci. Concluzia tristă este că mulți dintre prieteni l-au uitat, iar niciuna dintre fostele iubite nu îi mai dă o vizită.