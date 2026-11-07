Oana Lis e revoltată după ce a văzut factura la curent: „Nu pot să-l țin pe Vio în frig”

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Suma de 330 de lei pentru factura de curent din luna octombrie a fost prea mult pentru Oana Lis. Aceasta a fost surprinsă de valoarea ei, având în vedere că nu a folosit aerul condiționat și nici radiatorul electric pentru încălzire.

Revoltată, soția lui Viorel Lis a scris pe Facebook despre stresul provocat de această plată, dar și despre teama ei referitoare la lunile de iarnă. ÎCă nu a plătit factura respectivă și se întreabă cu cât va fi următoarea, mai ales că va fi nevoită să pornească căldura în apartament, ceea ce va crește semnificativ consumul.

Oana a subliniat faptul că nu poate să îl lase pe Viorel în frig, deoarece acest lucru i-ar face rău.

Starea de sănătate a lui Viorel Lis este o preocupare constantă pentru soția sa, care a mai făcut declarații în luna septembrie despre dificultățile prin care trece. Ea a dezvăluit că există momente cu dureri foarte mari, menționând că acesta a fost într-o perioadă dificilă care s-a întins pe o lună întreagă.

Oana Lis a mai povestit că a epuizat toate posibilitățile de îngrijire acasă și și-a exprimat dorința de a îl interna pe Viorel. De asemenea, a menționat un incident petrecut cu două zile înainte de acele declarații din septembrie, când acesta a căzut lângă pat, moment care a speriat-o și a afectat-o foarte mult pe soția sa.

Să sperăm că facturata următoare nu va fi un nou șoc, pentru că cine mai are nervi pentru curent în ziua de azi?