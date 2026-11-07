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Oana Lis e revoltată după ce a văzut factura la curent: „Nu pot să-l țin pe Vio în frig”

Mandy Mandopoulos · 08 noiembrie 2026

Suma de 330 de lei pentru factura de curent din luna octombrie a fost prea mult pentru Oana Lis. Aceasta a fost surprinsă de valoarea ei, având în vedere că nu a folosit aerul condiționat și nici radiatorul electric pentru încălzire.

Revoltată, soția lui Viorel Lis a scris pe Facebook despre stresul provocat de această plată, dar și despre teama ei referitoare la lunile de iarnă. ÎCă nu a plătit factura respectivă și se întreabă cu cât va fi următoarea, mai ales că va fi nevoită să pornească căldura în apartament, ceea ce va crește semnificativ consumul.

Oana a subliniat faptul că nu poate să îl lase pe Viorel în frig, deoarece acest lucru i-ar face rău.

Starea de sănătate a lui Viorel Lis este o preocupare constantă pentru soția sa, care a mai făcut declarații în luna septembrie despre dificultățile prin care trece. Ea a dezvăluit că există momente cu dureri foarte mari, menționând că acesta a fost într-o perioadă dificilă care s-a întins pe o lună întreagă.

Oana Lis a mai povestit că a epuizat toate posibilitățile de îngrijire acasă și și-a exprimat dorința de a îl interna pe Viorel. De asemenea, a menționat un incident petrecut cu două zile înainte de acele declarații din septembrie, când acesta a căzut lângă pat, moment care a speriat-o și a afectat-o foarte mult pe soția sa.

Să sperăm că facturata următoare nu va fi un nou șoc, pentru că cine mai are nervi pentru curent în ziua de azi?

Cu informații din surse publice, Wikipedia, YouTube, Instagram și TikTok.