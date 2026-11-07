Anca Țurcașiu a dezvăluit cum a fost schimbată de Călin Șerban: „Am învățat să trăiesc în energie feminină”

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Anca Țurcașiu a oferit detalii despre impactul pe care relația cu Călin Șerban l-a avut asupra stilului ei de viață. În cadrul unei discuții pentru podcastul Lianei Stanciu, vedeta a mărturisit că viața ei s-a schimbat radical, învățând să privească lucrurile altfel și să renunțe la nevoia constantă de a fi ocupată. Alături de actualul iubit, artista a descoperit importanța răbdării, a echilibrului și plăcerea de a savura momentele de relaxare.

De la „hai” la „stai”: un contrast amuzant

Personalitățile celor doi sunt foarte diferite atunci când vine vorba de gestionarea timpului, aspect care a devenit unul dintre elementele amuzante ale poveștii lor de dragoste. Artista recunoaște că are tendința de a avea permanent ceva de făcut și că rareori stă locului. În complet contrast cu ea, Călin Șerban este mult mai relaxat și nu se grăbește niciodată în nimic.

Acest clash de vibe-uri este sintetizat perfect prin cele mai folosite cuvinte din relația lor. Anca povestește că ea îi spune constant „hai”, în timp ce el îi răspunde cu un „stai”. Această dinamică a ajutat-o pe vedetă să nu mai transforme fiecare zi într-o cursă contra cronometru, lucru cu care era obișnuită înainte.

Ritualul siestei și arta de a nu face nimic

Schimbarea a venit și prin adoptarea unor obiceiuri noi, printre care se numără siesta de după prânz. Pentru Călin Șerban, momentele de repaus sunt ceva firesc, însă pentru Anca a fost nevoie de timp pentru a accepta acest stil de viață. Artista a recunoscut că, în trecut, nu își permitea aproape niciodată să se oprească din activitățile cotidiene, precum curățenia sau diversele treburi prin casă.

„Eu, Doamne, deci n-am stat în viața mea, m-am ridicat, am spălat, am fugit, am făcut aia, am făcut aia. Nu, am învățat să stau, să stau”, a povestit ea. În timp, această practică a devenit un ritual pe care ambii îl respectă împreună. Cei doi își rezervă momente de liniște totală în care lasă toate grijile deoparte, se așază pe canapea, stau de mână și închid ochii pentru a face siesta.

Redescoperirea propriei persoane și energia feminină

Impactul relației cu Călin Șerban a depășit simpla relaxare, aducând lecții importante de autocunoaștere. Anca a început să acorde mai multă atenție propriei persoane și a descoperit bucuria în activități pe care anterior le considera neînsemnate. Presiunea de a fi mereu productivă a dispărut, iar timpul petrecut singură a devenit o sursă de plăcere.

Artista a mărturisit că datorită partenerului său a învățat să stea cu ea însăși și să se bucure de lucrurile simple. În plus, Anca a observat o transformare profundă la nivel personal. Dacă în trecut era cea care prelua controlul și rezolva totul singură, acum spune că a descoperit o altă latură a personalității sale, declarând: „Am învățat să trăiesc în energie feminină”.

Secretul calmului partenerului

Calitățile care o atrag la Călin Șerban sunt echilibrul și faptul că nu se lasă atras de agitația cotidiană. Anca l-a descris ca fiind un bărbat „ardelean și Rac, așezat, cumpătat, înțelept”, subliniind că totul la el este lent. Această perspectivă asupra vieții l-a influențat-o pe artistă, ajutând-o să înțeleagă că nu este nevoie de o grăbire permanentă și că viața trebuie savurată.