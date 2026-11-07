Andreea Tonciu s-a fotografiat cu animale sălbatice în Dubai și a ajuns la cuarț cu fanii

Vedete

Andreea Tonciu a stârnit un val de critici pe rețelele de socializare după ce a publicat câteva poze dintr-o vacanță în Dubai. În imagini, vedeta apare alături de tigri, lei și alte animale sălbatice, dintr-o grădină zoologică, însă imaginile au generat numeroase reacții în online.

Internauții au început să pună la îndoială condițiile în care au fost făcute fotografiile. Mulți au susținut că animalele ar fi fost sedate, având în vedere că oamenii se puteau apropia de ele fără ca acestea să devină agresive.

Andreea Tonciu nu a lăsat lucrurile așa și a decis să ofere explicații publice pe Facebook, unde a respins categoric acuzațiile. Ea a precizat că animalele sunt dresate și că astfel de experiențe — care includ atingerile sau chiar intrarea în piscină cu animalele — sunt activități disponibile pentru vizitatorii din Dubai.

„Am fost foarte criticată ca am făcut poze cu aceste animale sălbatice… tin sa vă anunț ca nu erau sedate, ci DRESATE! În Dubai este o activitate sa vi sa vezi animale sălbatice, sa faci poză cu ele, sa le atingi, ba mai mult să te bagi în piscină cu ele. Așa ca numai dați cu hate… cunoscătorii știu despre ce vorbesc”, a scris vedeta, atașând și alte poze pentru a-și susține punctul de vedere.

Totuși, argumentul cu dresajul nu a convins toată lumea. O parte dintre fani au continuat să insistă că animalele au fost afectate în alt mod. Una dintre fane a contestat varianta vedetei, susținând că animalele nu sunt doar dresate, ci extrem de sedate, și că stau pe jos pentru că nu mai au putere să se ridice.