Andreea Popescu nu e impresioanată de mașini luxoase și bani: „Știu ce vreau și nu mai compromit”

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Andreea Popescu a decis să fie sinceră despre modul în care este curtată după ce a divorțat de Rareș Cojoc. Deși recunoaște că este abordată de mulți bărbați, în special de cei cu o situație financiară foarte bună, vedeta susține că banii și mașinile luxoase nu mai reprezintă un factor de atracție pentru ea.

Andreea a explicat faptul că, după ce a împlinit peste 40 de ani și a devenit mamă a trei copii, perspectiva ei asupra relațiilor s-a schimbat radical. În acest moment, consideră că a realizat exact ce își dorește de la un partener și a ajuns la concluzia că nu mai este dispusă să facă niciun compromis în ceea ce privește standardele ei.

Adio, bărbatul nonșalant

Unele tentative de seducție nu au avut succesul scontat, mai ales atunci când abordarea a fost prea relaxată. Andreea a dezvăluit că există un admirator care încearcă în prezent să îi câștige inima, însă stilul acestuia nu i-a plăcut deloc. Vedeta a fost categorică în privința tipului de comportament pe care nu îl mai acceptă, precizând că nu mai vrea un bărbat nonșalant.

Pentru ea, bărbatul nonșalant nu o cucerește. Andreea a fost directă în declarațiile sale: „M-ai pierdut demult, ești pa, nu mai există. Știu ce vreau și nu mai compromit”.

De ce luxul nu mai funcționează

Gesturile extravagante, care ar putea impresiona pe altcineva, sunt irelevante pentru Andreea Popescu. Ea a oferit un exemplu concret: chiar dacă un bărbat ar avea capacitatea și dorința de a o lua de acasă în fiecare zi cu o mașină diferită și luxoasă, acest lucru nu ar fi suficient pentru a o face să își schimbe părerea despre persoana respectivă.

Vedeta a recunoscut că este curtată de bărbați „foarte mișto” și foarte potenți financiar, dar a subliniat faptul că partea materială nu mai captează atenția ei. Andreea a justificat această poziție prin faptul că se simte bine în propria ei situație financiară, motiv pentru care averea unui pretendent nu mai reprezintă un argument decisiv în alegerea unui partener.

Condițiile non-negociabile pentru viitorul partener

Deși luxul nu mai este prioritatea, Andreea Popescu are o listă clară de cerințe pe care viitorul ei partener trebuie să le îndeplinească. În primul rând, bărbatul trebuie să fie atent la nevoile ei, să fie iubitor și să îi poată oferi sentimentul de siguranță. Totuși, cel mai important criteriu de toate este legat de relația pe care acesta o va stabili cu cei trei copii ai ei.

Andreea consideră esențial ca jumătatea ei să nu o accepte doar pe ea, ci să înțeleagă că copiii sunt o parte integrantă a vieții sale și nu pot fi separați de relația de cuplu. Ea își dorește un partener care să îi iubească copiii în mod unconditional. Idealul ei este un bărbat care să îi spună clar că nu contează faptul că are trei copii și că este gata să îi asume pe toți, indiferent de număr, pentru că îi iubește pe ea și pe cei mici.

În final, Andreea a recunoscut că stabilitatea materială rămâne totuși o condiție, chiar dacă nu mai este cea principală. Ea crede că o femeie are nevoie de un partener care să aibă o situație financiară mai bună decât a ei, completând astfel profilul bărbatului ideal: bun, iubitor, prezent și potent financiar.

Să vedem și cine are curajul să bifeze toată lista asta, nu doar partea cu mașinile!