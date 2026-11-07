Mirela Vaida face petrecere sâmbătă: cine vine la „Petrecem în familie”

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Sâmbătă, 7 noiembrie, ora 19:00, începe o nouă ediție din „Petrecem în familie”, cu Mirela Vaida. Planul este simplu: muzică, dans și voie bună pentru toată lumea.

Startul petrecerii vine în ritmuri tradiționale, cu Ansamblul „Brâul Roșu”, iar trupa Unique se ocupă de atmosfera de pe platou, cu scopul de a-l transforma într-un ring de dans.

Pe listă de invitați avem nume precum Oana Tomoiagă, Marina Roșu și Elena Merișoreanu. Din Republica Moldova vine Nadia Duluman, iar Gabriel Dumitru și Paul Ananie completează echipa celor care vor să aducă energie pe scenă.

Mai aduc zâmbete și momente speciale în casele telespectatorilor și Alexandru Brădățan, Elena Comăneci și Simina Stanciu. Pentru cei care vor ritmuri de petrecere agresive, Liviu Puștiu, Irina Lepa și Baboiash sunt gata să ducă distracția la cote maxime.

Nu totul va fi doar cântat și dansat, pentru că Paula Oltean se ocupă de partea „interogatoriilor”. Ea îi va lua la întrebări pe invitați și îi va supune unor provocări amuzante, unde s-ar putea să apară răspunsuri neașteptate, inclusiv la întrebări mai puțin comode.

În plus, ediția de sâmbătă, 7 noiembrie, va fi și o ocazie de sărbătoare, deoarece vor fi celebrați câțiva dintre invitații emisiunii într-o atmosferă plină de surprize.

Emisiunea poate fi urmărită la ora 19:00, la televizor sau online.