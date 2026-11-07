Drama la Insula Iubirii: Mocăniță ar fi fost susținut financiar de fosta iubită, iar socrul i-ar fi făcut salonul

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Bătăliile financiare au ajuns la Insula Iubirii, iar Mocăniță e acum în centrul unei polemici serioase. Totul a început după ce Claudia Ion, partenera lui, a lăsat să se înțeleagă că acesta îi cere să contribuie la chirie și la cheltuielile casei, lucru care nu i se pare corect în contextul relației lor.

Situația a devenit toxică rapid, mai ales că Claudia s-a apropiat de ispita Eduard, în timp ce Mocăniță a început să petreacă mult mai mult timp cu Andrușcăi. Tensiunile au explodat când Rebecca, o altă ispita, a decis să intervină după ce a auzit poveștile Claudiei prin boxele casei.

Rebecca spune că a auzit în Craiova lucruri despre trecutul lui Mocăniță. Potrivit acesteia, concurentul ar fi avut o relație anterioară în care a beneficiat de sprijin financiar din partea iubitei sale. Mai mult, ispita a adus în discuție o presupusă implicare a familiei fostei partenere: tatăl acesteia ar fi fost cel care l-ar fi ajutat să își deschidă un salon în București.

"Cu o relație înainte, stătea cu o fată tot pentru bani. Se zvonește în Craiova că tatăl acelei fete i-a făcut salon în București", a declarat Rebecca. Aceasta a criticat și modul în care Mocăniță prezintă lucrurile, spunând că nu poți să îți iei meritele atunci când pui un om să plătească chirie.

Informațiile despre trecutul lui Mocăniță rămân neconfirmate și, potrivit sursei, ar schimba perspectiva asupra începuturilor sale în Capitală doar dacă s-ar confirma.