Jador a răbufnit împotriva fostului șef: „Fii atent, fraiere!”

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Jador a postat un videoclip pe TikTok în care își „saluta” direct fostul șef din cartierul Crângași. În filmare, artistul i-a transmis managerului din perioada în care lucra la un supermarket tot ce nu a avut curajul să îi spună atunci, folosind un limbaj destul de agresiv.

Manelistul a vrut să îi demonstreze fostului superior cât de mult a crescut, precizând că acum se află într-o mașină de lux care este proprietatea lui. Jador nu s-a oprit aici și a trecut la atac personal, numindu-l pe fostul patron „pitic”, „urât” și „prost”, susținând că acesta nu știa nimic, nici măcar cum să vorbească.

„Fii atent, fraiere, piticule, care ai fost managerul meu și ai fost patronul meu când am lucrat eu aici, eram la Crângași (...) Să știi, fraiere, că sunt într-o mașină de lux acum și e a mea!”, a fost unul din mesajele transmise de acesta.

Jador a fost ironizat în repetate rânduri de internauți după ce a susținut că are studii superioare. Manelistul a făcut publică pe Instagram fotografia diplomei de absolvire a Academiei de Studii Economice din București, unde a devenit licențiat în științe economice.

Artistul a considerat că această diplomă este dovada că nimic nu este imposibil, indiferent de locul din care pleacă un om, concluzionând că educația unește, nu desparte.

Pe plan personal, Jador este căsătorit cu Oana Ciocan, pe care a cunoscut-o într-o emisiune TV. Cei doi s-au căsătorit în decembrie 2024 și au un fiu pe nume Avraam, infirmând zvonurile apărute la un moment dat despre o posibilă despărțire.