Ioana Ginghină nu mai are răbdare cu sistemul din teatre: „Mă lupt cu un sistem de nepotism și favoritisme”

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Ioana Ginghină a reacționat dur după ce fostul său coleg, Conrad Mericoffer, și-a anunțat demisia și a explicat public motivele din spatele acestei decizii. Actrița a repostat mesajul acestuia în mediul online și a recunoscut că se află într-un punct extrem de dificil. Ea a declarat că a început, la rândul ei, cu o primă demisie, marturisind că simte că nu mai poate, însă încearcă totuși să-și aleagă bătăliile și să mai lupte puțin, chiar dacă are senzația că nu este auzită de nimeni.

Ioana Ginghină a exprimat regretul că lucrurile au ajuns în acest punct și s-a întrebat de ce interesul comun nu este orientat către creștere și către realizarea de lucruri frumoase. Ea susține că abuzurile în teatre sunt de tot felul și că semnalează aceste probleme încă din anul 2020, însă a fost dezamăgită de lipsa de reacție generală. Conform declarațiilor sale, problemele ajung în atenția publicului abia atunci când situația devine mult prea gravă sau când este deja prea târziu.

Lupta cu nepotismul și procesele la CNCD

Actrița a mărturisit că duce o luptă de peste patru ani cu un sistem pe care îl descrie ca fiind dominat de nepotism și favoritisme, lucruri pe care spune că nu le poate cuprinde în cuvinte. Pentru a combate aceste nereguli, Ioana Ginghină a făcut numeroase sesizări, însă oboseala a început să se instaleze. Mai mult, aceasta a dezvăluit că are în acest moment un proces pe rol la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pe această temă.

În calitate de lider de sindicat din teatru, actrița a atras repetat atenția asupra situațiilor dificile cu care se confruntă actorii. Ea susține că cei care au curajul să vorbească despre abuzuri și presiuni trec prin experiențe grele. Ioana Ginghină a precizat că a avut mult de suferit din cauza poziției sale critice, însă lucrurile nu s-au schimbat nici în prezent, în ciuda eforturilor sale de a scoate la lumină neregulile din instituțiile de cultură.

Programul solicitant și nerespectarea Codului muncii

Printre problemele concrete menționate de Ioana Ginghină se numără programul de lucru extrem de solicitant. Ea a explicat că există perioade de cel puțin o lună în care se lucrează 10-12 ore pe zi. Programul unui actor poate începe la ora 8:00 cu un spectacol, urmat de repetiții, iar seara, de la ora 18:00, urmează alt spectacol.

Actrița susține că Codul muncii nu este respectat în aceste situații, sub pretextul că actorii au liber în alte luni. Totuși, ea precizează că acest „liber” nu este unul real, deoarece chiar și atunci se solicită o învoire în caiet,

Problemele de management la Teatrul Ion Creangă

Ioana Ginghină a adus o critică directă modului în care s-a desfășurat concursul pentru funcția de manager la Teatrul Ion Creangă, poziție câștigată de Gabriel Coveșeanu. Actrița consideră că procedura nu a fost transparentă și că legislația actuală este creată special pentru a avantaja persoanele care ocupă deja funcții de conducere, astfel încât acestea să nu mai plece de pe acele scaune.

Ea a dat exemplul lui Gabriel Coveșeanu, susținând că legea i-a permis acestuia să dea examen „singur, cu ușile închise”, motiv pentru care acesta este manager de opt ani, în ciuda faptului că, în opinia ei, rezultatele nu sunt spectaculoase. Mai mult, actrița a afirmat că simpla intenție de a participa la un concurs organizat transparent poate atrage reacții negative și poate duce la faptul că ești „pus la zid”, menționând că acest lucru este și mai dificil atunci când persoana care dorește transparență este femeie.