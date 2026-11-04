Oana Ioniță a revenit la facultate cu forță: trei masterate în paralel și visul notelor de 10

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Oana Ioniță a decis că viața ei are nevoie de un shake-up serios, așa că s-a întors pe băncile facultății, dar nu pentru un singur curs, ci pentru trei masterate în paralel. Coregrafa a reușit să își organizeze programul între conducerea școlii de dans, timpul petrecut cu cei doi copii și studiile academice, demonstrând că ambiția ei nu are limite când vine vorba de învățare.

Strategia de studiu și motivele din spatele celor trei masterate

Coregrafa a ales specializări care să îi completeze profilul profesional și să îi ofere instrumente pentru diverse domenii. Primul pas a fost alegerea programului de pedagogie și performanță în dans, o opțiune care i-a fost cea mai la îndemână datorită domeniului în care activează deja. Totuși, Oana a vrut să meargă mult mai departe, așa că s-a înscris și la antreprenoriat și managementul organizațiilor teatrale.

Motivul acestei alegeri este unul extrem de pragmatic: coregrafa vrea să înțeleagă mecanismele financiare din spatele artei. Deși până acum s-a concentrat pe gestionarea sălii de dans, consideră că este esențial să învețe cum să genereze profit din activitatea artistică. Pe lângă aceste două direcții, ea urmează și modulul psihopedagogic, un curs pe care îl vede ca pe o necesitate pentru a îmbunătăți comunicarea cu elevii. Ea vrea să conștientizeze cum să lucreze cu copiii fără să țipe sau să urle.

De la bursa de merit la confruntările cu profesorii

Performanța Oanei Ioniță nu a fost doar una de prezență, ci și una de rezultat. La admitere, s-a numărat printre primii trei candidați care au obținut notă mare pentru un loc fără taxă, fapt care i-a adus o bursă de merit. Totuși, statul nu finanțează simultan mai multe programe de studiu, așa că, pentru celelalte două specializări coregrafa trebuie să achite taxa de școlarizare din buzunar.

În ceea ce privește atitudinea din timpul cursurilor, Oana nu este tipul de studentă care doar ascultă și notează. Chiar dacă are o experiență profesională considerabilă, ea interacționează activ cu profesorii și nu ezită să își exprime dezacordul atunci când materialul predat nu se potrivește cu realitatea din teren. Coregrafa crede cu tărie că este util ca studenții să își susțină opiniile și ca universitățile să fie deschise la punctele de vedere ale celor care urmează cursurile. Ea face o paralelă între rolul de studentă și cel de profesor: așa cum ea îi ascultă pe copiii din sală, consideră că și ea trebuie să profite de libertatea de a avea propriile opinii în fața profesorilor ei.

Descoperiri culturale și obsesia pentru note maxime

Un aspect care i-a stârnit curiozitatea particulară în cadrul studiilor a fost etnocoreologia. Prin acest curs, Oana Ioniță a început să exploreze istoria și evoluția dansurilor populare românești, descoperind detalii despre rădăcinile tradițiilor noastre. Un punct culminant al acestui studiu a fost analiza semnificației tradiției Călușului și înțelegerea procesului prin care acest obicei a fost recunoscut și inclus în patrimoniul cultural imaterial UNESCO.

Când vine vorba de rezultatele finale, Oana nu se mulțumește cu nimic mai puțin decât perfecțiunea. Obiectivul ei clar este să încheie anul universitar cu note de 10 la toate programele de studiu. Ea însăși se definește ca fiind "eminentă" și este hotărâtă să mențină acest standard de excelență, cu singura rezervă fiind propria capacitate de a nu se plictisi pe parcursul anului. Pentru ea, acest drum academic este răspunsul la întrebarea ce faci când te plictisești de rutiniile vieții tale, transformând plictisul într-o cursă spre specializare multiplă.

Sincer, cine mai are energia asta de a face trei masterate după o zi între copii și școala de dans? Noi aplaudăm ambiția, dar sperăm că profesorii ei au stomacul tare pentru toate acele opinii directe!