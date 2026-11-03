Monica Anghel despre momentele de coșmar de dinainte de un concert: a ajuns pe scenă cu perfuzii

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Monica Anghel a făcut recent câteva dezvăluiri care ne-au lăsat mascați despre unul dintre cele mai grele momente prin care a trecut în toată cariera sa. Într-un podcast, cântăreța a povestit despre un episod petrecut acum câțiva ani, când a fost forțată să lupte cu propria sănătate pentru a nu îi dezamăgească pe fanii care o așteptau la un eveniment din Timișoara. Sincer, respectul pentru dedicare e enorm, dar situația descrisă sună a adevărat coșmar.

Monica Anghel este o cântăreață română.

O noapte de groază și intervenția ambulanței

Totul a început într-o noapte în care artista s-a simțit extrem de rău. Nu a fost o simplă stare de malaise, ci un episod pe care ea însăși l-a descris drept „ceva îngrozitor”. Starea ei a fost atât de critică încât a fost necesară chemarea ambulanței chiar în acea noapte. Drama a fost cu atât mai mare că a doua zi urma să plece cu avionul spre Timișoara pentru a susține un moment muzical, iar starea de sănătate era, conform cuvintelor ei, „în ultimul hal”.

Imaginează-ți stresul: trebuie să zbori spre un oraș unde te așteaptă oamenii, dar nu te simți bine. Organizatorii evenimentului i-au propus Monicăi să mai cumpere un bilet de avion în plus, insistând ca artista să nu călătorească singură. Au rugat-o „din tot sufletul” să vină însoțită, fie de soțul ei, fie de un medic sau de altcineva.

Logistica supraviețuirii: între aeroport și perfuzii

În cele din urmă, soțul Monicăi Anghel a însoțit-o la eveniment. Odată ajunsă la aeroport, artista a fost preluată de o ambulanță. Mai mult, echipajul medical nu a plecat, ci a rămas alături de ea pe parcursul întregii zile.

Artista a avut nevoie de perfuzii și a descris episodul drept cel mai puternic, în stilul ei, din experiențele de acest fel.

Sacrificiul pentru fani și revenirea la tratament

Când a venit momentul decisiv de a urca pe scenă, a existat o manevră rapidă: a trebuit să scoată perfuzia pentru a putea cânta. A cântat, apoi s-a dus înapoi să i se pună perfuzii.

S-a întors acasă a doua zi. Artista a spus că și-a cerut iertare cumva, dar că a fost prezentă și a cântat.