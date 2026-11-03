Nicoleta Luciu, mesaje cryptice pe Instagram: se divorțează de Zsolt Csergo?

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Nicoleta Luciu a pus fanii pe gânduri cu o serie de postări pe Instagram care sugerează că lucrurile nu sunt tocmai roz în relația cu soțul ei, Zsolt Csergo. Deși cei doi sunt împreună de peste două decenii și s-au căsătorit în 2012, mesajele recente ale actriței ridică semne de întrebare serioase despre stabilitatea mariajului lor.

În prima fază, Nicoleta a publicat un videoclip cu o descriere destul de dură. Deși nu a menționat explicit despre cine vorbește, frazele au sunat a reproșuri directe: „N-aș suporta să te văd cu altul!” și „Fă-te că nu mă vezi, cum făceai și când plângeam”.

Nu s-a oprit aici. Actrița a mai postat un video în care apare în mașină, cu gluga pe cap, pe fundal rulând piesa „Impossible” de James Arthur. Pentru a completa atmosfera melancolică, a adăugat și reflexia: „Ce iubești cel mai mult doare cel mai tare...”, susținând că ceea ce o persoană iubește cel mai mult va ajunge în final să o distrugă.

Într-un interviu pentru Știrile Antena Stars, după ce lipsa verigheților de pe degetele lor a fost observată, Nicoleta a explicat că ea și Zsolt obișnuiesc să le poarte doar la evenimente importante, cum ar fi Revelioanele, nunțile sau botezurile, deoarece în viața de zi cu zi nu poartă bijuterii.

Mai multe cupluri din showbizul românesc și-au anunțat divorțul în acest an, printre ele Andreea Popescu și Rareș Cojoc, Angela Martini și Dragoș Săvulescu. Voi credeți că sunt doar citate din piese sau e ceva mai serioas?