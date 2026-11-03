Drama familiei de la Clejani: Ramona a ajuns în depresie din cauza tatălui și a refuzat să îi invite pe aceștia la nuntă

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Ramona de la Clejani a decis să scoată totul la iveală, făcând acuzații extrem de grave la adresa tatălui său, Ioniță de la Clejani. Artista a declarat că a fost tratată ca pe ultimul om de către acesta, o situație care a împins-o într-o depresie severă. Suferința prin care a trecut Ramona a fost, după cuvintele ei, mult mai mare decât și-ar fi putut imagina cineva, iar relația cu tatăl său a devenit un calvar care a durat ani la rând.

Absențe motivate la nuntă și conflicte nerezolvate

Pe 26 octombrie 2026, Ramona s-a măritat, însă la petrecere s-a observat rapid o absență majoră: Ioniță de la Clejani nu a fost prezent. Artista a explicat fără ocolire că nu l-a invitat la cununie deoarece tatăl ei a refuzat toată viața să vorbească cu ea. Mai mult, Ramona consideră că acesta nu o privește ca pe fiica sa, ci ca pe un dușman. Ea a povestit despre o întâlnire la o nuntă, unde Ioniță a refuzat din nou să adreseze cuvinte fiicei sale. Această experiență a fost atât de dureroasă încât, a doua zi, Ramona s-a simțit foarte rău și a ajuns într-o stare de depresie severă.

Pe lângă tatăl său, nici Viorica și Margherita nu au primit invitație la eveniment. Ramona a fost directă în ceea ce privește motivele acestui gest, afirmând că toți trei au fost responsabili pentru umilințele la care a fost expusă de-a lungul anilor. În ceea ce privește relația cu Viorica și fiica acesteia, Ramona a precizat că ele nu fac parte din viața ei, deoarece nu a crescut alături de Viorica și nu au stabilit niciodată o legătură. Ea a declarat că acestea au urit-o toată viața și nu vede niciun motiv pentru a aduce lângă ea persoane care nu i-au dorit niciodată binele, refuzând categoric să mai accepte orice formă de umilință în viața sa.

O zi de vis în ciuda lipsei familiei

În ciuda conflictelor aprinse și a absenței tatălui, Ramona a declarat că cununia de pe 26 octombrie a ieșit exact așa cum și-a visat. Absența lui Ioniță nu i-a stricat însă bucuria. Artista a fost înconjurată de prietene și de oamenii dragi, ceea ce i-a oferit susținerea necesară. De asemenea, ea a povestit despre emoțiile intense din acea zi, menționând că nici ea și nici fetele nu au dormit toată seara, însă a reușit în final să își depășească emoțiile.

Bucuria de a vedea atâtele persoane în jurul ei i-a permis să se distreze toată ziua și toată noaptea alături de prietenele și fetele sale. Planurile nu se opresc aici, deoarece Ramona a anunțat că anul viitor va organiza și cununia religioasă, pentru a completa ritualul de căsătorie.

Povestea de dragoste și stabilitatea găsită în Pipera

Pe lângă drama familială, Ramona a oferit detalii despre cum și-a găsit jumătatea. Cei doi s-au cunoscut în formația cu care cântă ea, soțul fiind managerul grupului în acea perioadă. În calitate de manager, el se ocupa inclusiv de Ramona, asigurându-se că aceasta ajunge la timp la diverse evenimente, moment care a marcat începutul poveștii lor de dragoste. Cei doi sunt împreună de cinci ani și au reușit să își construiască o relație solidă, chiar dacă recunoaște că nu sunt cuplul perfect și nu lipsesc certurile.

Ramona a recunoscut că relația lor are tensiuni, iar soțul ei îi spune deseori că este „cu gura mare”. Totuși, ea apreciază faptul că acesta știe să o lase în lumea ei atunci când are nevoie să vorbească și să își vadă de treabă. Cei doi au reușit să ajungă la compromisuri care le permit să treacă peste orice neînțelegere. Un pas important către stabilitatea lor a fost achiziționarea unui teren în Pipera, unde soțul ei i-a propus să se stabilească definitiv, considerând că nu se mai despart mai departe.

În ceea ce privește relația cu tatăl său, Ramona a fost pesimistă, declarând că nu vede nicio împăcare la orizont și consideră că scandalul dintre ei nu se va termina niciodată.