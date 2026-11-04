Anca Țurcașiu și-a cumpărat o casă lângă București! Primele detalii despre renovarea cu iubitul

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Anca Țurcașiu și-a cumpărat o casă cu curte în apropierea Bucureștiului, departe de agitația Capitalei. Actrița a împărtășit pe social media primele imagini din noua locuință, unde ea și iubitul ei, Călin Șerban, s-au apucat deja de renovări.

Din fotografiile publicate, se vede clar că actrița are o pasiune pentru flori, iar designul interiori este unul floral, în nuanțe deschise. Această alegere face ca spațiul să fie luminos și primitor. Până acum, fanii au putut vedea cum arată bucătăria, baia și holul casei.

Cei doi sunt implicați direct în procesul de remodelare, lucrând împreună pentru a-și amenaja curtea și interiorul exact așa cum își doresc. Deși decizia de a pleca din București nu a fost una ușoară și au cântărit toate variantele, acum sunt entuziasmați de această nouă etapă din relația lor.

Anca a fost extrem de sinceră cu urmăritorii ei, recunoscând că intenția de a fugi de zgomot și aglomerație exista deja. Pentru a sublinia contrastul dintre prezent și trecut, actrița a postat și o poză de acum un an, în care apărea într-o barcă în Cișmigiu, scriind „Anul trecut versus anul acesta”.

„Suntem foarte fericiți și entuziasmați pentru cum va fi să fie. Țineți-ne pumnii să terminăm cât mai repede!”, a transmis Anca online, transmitând îmbrățișări din partea ei și a lui Călin.

Sincer, cine nu vrea o escapadă la țară cu design floral și liniște totală? Să sperăm că nu se bat pe culoarea pereților în timp ce termină șantierul.