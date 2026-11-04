S-au simțit prea confortabil: Remi Dobre a numit-o pe Bianca Iotu „mătușa lui” în fața unui străin

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Remi Dobre și Bianca Iotu au stârnit reacții cu un clip dintr-o vacanță în care au fost înainte să intre în radarul publicului prin Insula Iubirii, sezonul 10. Într-un moment care a stârnit amuzamentul celor din jur, Remi i-a spus unui cântăreț la chitară care s-a apropiat de masa lor că Bianca Iotu este, de fapt, mătușa lui.

Gluma a fost atât de „bună” încât Bianca nu doar că a acceptat, ci a și dat mai departe, confirmându-i artistului că într-adevăr este mătușa lui. În timp ce prietenii de la masă au râs în hohote, muzicianul a rămas surprins și a ales să părăsească masa. Să punctăm: diferența de vârstă dintre cei doi este de 13 ani, detaliu care i-a pus în situații incomode de mai multe ori.

Să nu uităm că atmosfera dintre ei s-a deteriorat drastic ulterior. Cei doi s-au înscris în emisiune pentru a-și testa relația de trei ani, dar s-au despărțit acolo, după ce Bianca a avut relații intime cu ispita Narcis Bujor.

După ce s-au rupt, Bianca Iotu nu s-a rezervat și a aruncat cu acuzații serioase la adresa fostului partener. Ea susține că Remi s-a folosit de show doar pentru a se face cunoscut și pentru a-și da un boost pe TikTok, nu pentru a rezolva problemele din cuplul lor. Mai mult, ea a declarat la Insula Iubirii că ideea a fost a lui și că acesta era cel care trebuia să îi demonstreze că nu o înșală, așa cum face și acasă. Bianca l-a descris pe Remi drept „frustrat” și cu „ego atacat” și a spus că nu l-a adus ea în emisiune.

Noi credem că gluma cu „mătușa” era predictibilă având în vedere gap-ul de vârstă, dar e clar că în relația asta s-au strâns prea multe noduri care nu mai pot fi desfăcute cu un râs în hohote.

Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile între cei doi după emisiune.