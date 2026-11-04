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S-au simțit prea confortabil: Remi Dobre a numit-o pe Bianca Iotu „mătușa lui” în fața unui străin

Mandy Mandopoulos · 04 noiembrie 2026
via Instagram @biancaiotu

Remi Dobre și Bianca Iotu au stârnit reacții cu un clip dintr-o vacanță în care au fost înainte să intre în radarul publicului prin Insula Iubirii, sezonul 10. Într-un moment care a stârnit amuzamentul celor din jur, Remi i-a spus unui cântăreț la chitară care s-a apropiat de masa lor că Bianca Iotu este, de fapt, mătușa lui.

Gluma a fost atât de „bună” încât Bianca nu doar că a acceptat, ci a și dat mai departe, confirmându-i artistului că într-adevăr este mătușa lui. În timp ce prietenii de la masă au râs în hohote, muzicianul a rămas surprins și a ales să părăsească masa. Să punctăm: diferența de vârstă dintre cei doi este de 13 ani, detaliu care i-a pus în situații incomode de mai multe ori.

Să nu uităm că atmosfera dintre ei s-a deteriorat drastic ulterior. Cei doi s-au înscris în emisiune pentru a-și testa relația de trei ani, dar s-au despărțit acolo, după ce Bianca a avut relații intime cu ispita Narcis Bujor.

După ce s-au rupt, Bianca Iotu nu s-a rezervat și a aruncat cu acuzații serioase la adresa fostului partener. Ea susține că Remi s-a folosit de show doar pentru a se face cunoscut și pentru a-și da un boost pe TikTok, nu pentru a rezolva problemele din cuplul lor. Mai mult, ea a declarat la Insula Iubirii că ideea a fost a lui și că acesta era cel care trebuia să îi demonstreze că nu o înșală, așa cum face și acasă. Bianca l-a descris pe Remi drept „frustrat” și cu „ego atacat” și a spus că nu l-a adus ea în emisiune.

Noi credem că gluma cu „mătușa” era predictibilă având în vedere gap-ul de vârstă, dar e clar că în relația asta s-au strâns prea multe noduri care nu mai pot fi desfăcute cu un râs în hohote.

Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile între cei doi după emisiune.

Cu informații din surse publice, Wikipedia, YouTube, Instagram și TikTok.