Cristina Petre de la Insula Iubirii vorbește despre o nouă relație: „Sunt pregătită”

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După ce a fost întrebată de mai multe ori dacă se gândește să își refacă viața, fosta concurentă a abandonat răspunsurile evazive și a mărturisit că este deschisă la ideea de a avea o nouă relație.

Șatena a explicat că iubește liniștea, dar nu este neapărat cel mai mare fan al singurătății. „Am trimis dorința către cer. Restul... la timpul potrivit. Iubesc liniștea, dar nu sunt neapărat nici cel mai mare fan al singurătății, așa că îl las pe Dumnezeu să decidă pentru mine, eu sunt pregătită”, a declarat ea, pe Instagram. Practic, Cristina a dat semnalul verde: dacă apare persoana potrivită, ea nu se va opune.

Povestea complicată cu Andrei Rotaru

Pentru cei care au pierdut firul, Cristina Petre a devenit cunoscută publicului larg în sezonul 8 al emisiunii Insula Iubirii, unde a participat alături de Andrei Rotaru, soțul ei de la acea vreme. După 10 ani de relație, cei doi au ales să pună punct legăturii dintre ei și și-au spus „adio”.

Totuși, povestea lor nu s-a terminat brusc. După ce s-au întors în țară, Cristina și Andrei au decis să își mai dea o șansă, iar la doi ani de la acel moment despărțirea și-a făcut din nou apariția. Cei doi s-au separat definitiv în urmă cu câteva luni bune. Deși la început au preferat să nu ofere detalii despre motivele rupturii, ulterior ambele părți au făcut declarații care au stârnit interesul publicului.

Lupta pentru vindecare și sprijinul familiei

În prezent, Cristina Petre trece printr-un proces de vindecare după despărțire. În acest capitol, ea subliniază faptul că familia și persoanele apropiate joacă un rol esențial, oferindu-i suportul necesar pentru a trece peste momentele dificile.

Recuperarea emoțională nu a fost liniară, iar Cristina a recunoscut că vindecarea nu se întâmplă peste noapte, ci este un proces lent. Ea a descris aceste momente ca fiind acele dimineți în care durerea devine puțin mai suportabilă, zîmbetul revine treptat sau o ieșire din casă. Pentru ea, momentul în care poți spune „sunt bine” și chiar să simți acest lucru în interior este dovada că te întorci către tine însuți.

O intervenție chirurgicală și teama de necunoscut

Pe lângă aspectul sentimental, Cristina a trecut recent și printr-o provocare medicală. Ea a fost supusă unei intervenții chirurgicale necesare pentru a remedia o problemă de sănătate mai veche. Perioada din jurul acestei operații a fost extrem de solicitantă din punct de vedere psihic, fiind marcată de incertitudine și frică.

Fosta concurentă a recunoscut că au existat clipe în care nu avea nicio idee ce îi rezervă ziua următoare, . Singurul lucru care a ajutat-o să depășească această încercare a fost credința. Cristina a mărturisit că s-a rugat constant și că încrederea în Dumnezeu i-a oferit puterea de a merge mai departe în ciuda momentelor dificile.