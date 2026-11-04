Babasha a stârnit curiozitatea fanilor cu o poză „apropiată”. Cine este femeia misterioasă de lângă el?

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O poză postată de Babasha pe rețelele sociale a fost suficientă ca internetul să intre în alertă. Artistul apare într-o ipostază foarte apropiată de o femeie, lucru care a stârnit imediat curiozitatea urmăritorilor. Totuși, nu e vorba de nicio dramă sau secret, ci doar de o relație de familie: femeia din imagine este mătușa lui, cu care manelistul are o legătură foarte bună.

Fotografia vine după botezul fiului său, Cairo, la care femeia a fost prezentă, organizat recent la un local de lux din apropierea Capitalei. Evenimentul a fost unul fastuos, cu un decor atent pregătit și un tort care a impresionat invitații. Babasha a fost alături de partenera sa, Mălina, iar cei doi au apărut împreună în fotografiile de la petrecere. Deși în ultima perioadă au existat speculații privind o posibilă despărțire între cei doi, ei au apărut împreună în fotografiile de la petrecere, fără să lase să se înțeleagă că ar exista probleme în relația lor.

La petrecere s-au văzut și alți invitați, precum Dorian Popa și soția lui, Andreea. Vloggerul a ales un look elegant, cu un costum bej format din sacou și pantaloni, în timp ce Andreea a optat pentru o rochie neagră cu mâneci lungi, decolteu și saboți cu toc scurt. Cei doi au pozat împreună cu Babasha și familia acestuia.

Babasha, care a urmat pașii mamei sale, Carmen de la Roma, a reușit în ultimii ani să câștige notorietate și să ajungă în topurile muzicale, fiind un nume apreciat în special de publicul tânăr.

Sincer, cine mai are timp de speculații când e vorba de familie și torturi impresionante?