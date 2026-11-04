Eduard Vlădescu de la Insula Iubirii s-a etalat cu un bolid de 100.000 de euro

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Eduard Vlădescu, unul dintre bărbatele care au stârnit cele mai multe reacții în sezonul actual de Insula Iubirii, a atras din nou atenția cu o postare din afara reality-ului filmat în Thailanda. Pilotul de avion s-a postat pe Instagram alături de un Mercedes-AMG SL din generația R232, o mașină care, în funcție de dotări, este evaluată la aproximativ 100.000 de euro sau chiar mai mult.

Să recunoaștem, imaginea se potrivește perfect cu vibe-ul pe care îl emană Eduard încă de la începutul emisiunii. Elegant și atent la detalii, băiatul pare să aibă un slab punct pentru lucrurile premium, fie că e vorba de destinațiile în care zboară sau de mașinile pe care le alege pentru feed-ul de Instagram. Designul agresiv și capota lungă a cabrioletului, cel mai probabil un exemplar produs după 2022, nu trec neobservate.

Pentru cei care au ratat, Eduard nu este un concurent care își testează relația, ci face parte din categoria isptelor masculine. Misiunea lui este clară: să interacționeze cu fanele și să pună la încercare stabilitatea cuplurilor din resort.

În viața de zi cu zi, Eduard are o carieră care impresionează pe toată lumea: este pilot de avion. O meserie care vine cu disciplina ei, dar și cu un stil de viață aparte, ceea ce îl face unul dintre cele mai urmărite personaje ale sezonului.

Să vedem dacă și carisma asta de pilot cu mașini de lux va fi suficientă pentru a trimite cupluri acasă.