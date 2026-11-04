Andreea Popescu a dezvăluit de ce nu a vrut să salveze căsnicia cu Rareș Cojoc: „Nu cred că un om se poate schimba la 180 de grade”

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Andreea Popescu a decis să pună punct unei relații de lungă durată cu Rareș Cojoc, chiar dacă acesta și-a dorit salvarea căsniciei. Bruneta a mărturisit recent că a fost ea cea care a luat decizia finală de a ieși din relație, iar timpul i-a confirmat că a făcut alegerea corectă.

Cei doi au avut o relație de 15 ani, dintre care 10 de căsnicie, și au trei copii împreună. Divorțul a fost anunțat în primăvara anului 2026, la inițiativa brunetei.

Lupta pentru salvarea mariajului

Deși au format un cuplu pentru mulți ani, relația dintre cei doi s-a deteriorat în ultima perioadă, ceea ce a dus la apariția primelor discuții despre despărțire. Rareș Cojoc nu și-a dorit ca mariajul să ajungă la final, așa că a vrut să își salveze relația și să facă schimbări pentru ca lucrurile să meargă mai bine.

Andreea Popescu a explicat însă că nu a mai putut crede în posibilitatea unei schimbări reale. În cadrul emisiunii Fresh by Unica, ea a precizat că nu crede în ideea ca un om să se poată schimba la 180 de grade dintr-odată. Conform ei, chiar dacă cineva se schimbă, aceste modificări nu sunt de durată și nu reprezintă o schimbare autentică, motiv pentru care a refuzat să mai creadă în promisiunile partenerului.

Dovezile care au confirmat instinctul

Influencerița este acum convinsă că a ascultat corect instinctul. Pentru ea, faptul că Rareș Cojoc și-a găsit o parteneră nouă într-un timp atât de scurt este dovada clară că sentimentele sale pentru ea nu mai erau solide și că între ei nu mai exista iubire.

Andreea Popescu consideră imposibil ca o persoană care a iubit cu adevărat, din tot sufletul și din toată inima, să își refacă viața în doar câteva luni sau chiar într-un an. Ea subliniază faptul că iubirea adevărată se vede în timp și în ani, menționând că există oameni care nu își refac viața nici după mai mulți ani de la o despărțire.

Relația actuală și ironiile post-divorț

În ciuda despărțirii, cei doi au reușit să își păstreze relațiile bune, de dragul copiilor. Bruneta a ajuns chiar să o accepte pe noua iubită a sportivului. Andreea Popescu a spus că i-a zis fostului soț să îi mulțumească pentru că a scăpat de ea.

„Trebuie să-mi mulțumești toată viața, că ți-ai găsit iubirea vieții. Că ai scăpat de mine”, a declarat ea, referindu-se la rapiditatea cu care Rareș și-a început noua poveste de iubire.