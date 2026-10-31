Rocsana Marcu și „șoferul sexy” din Dubai: o glumă cu mașini autonome și manele

Divertisment

Rocsana Marcu a decis să testeze tehnologia de transport autonom din Dubai, dar nu a vrut ca experiența să fie doar despre gadgeturi și viitor. Deși știa perfect dinainte că urmează să urce într-o mașină fără șofer, vedeta a ales să creeze un moment amuzant pentru urmăritorii ei de pe Instagram, montând un mic scenariu în care „șoferul” era vedeta principală.

Un „date” neașteptat în Beverly Hills

Înainte ca autoturismul să ajungă la locul stabilit, Rocsana a intrat în rolul unei femei care așteaptă cu nerăbdare un bărbat extrem de atrăgător. A filmat momentul în care mașina se apropia, folosind un ton glumeț pentru a induce în eroare pe cineva care ar fi urmărit doar câteva secunde din clip.

„Doamne, ce emoții am. Cel mai sexy șofer vine să mă ia acum. Mă duc la un date în Beverly Hills”, a declarat ea în filmare, lăsând intenționat impresia că se pregătește pentru o întâlnire romantică. Rocsana a continuat să joace acest rol, explicându-le urmăritorilor săi că vrea să le arate exact cu ce mașină și cu ce șofer va pleca spre restaurant.

Dialogul cu mașina autonomă

Când autoturismul a ajuns în dreptul ei, vedeta nu s-a oprit din glume și a început să comunice cu mașina ca și cum ar fi fost o persoană. I-a făcut semn vehiculului și a continuat scenariul: „Sunt aici, dragul meu. Aici, aici. Da, da. Haide! Ia uitați, deja semnalizează. Hai, vino aici lângă mine, te rog”.

Odată ajunsă chiar lângă portieră, Rocsana a insistat să mai apropie „șoferul”, exclamând cu ironie: „Mai, mai, mai! Așa, mânca-l-ar mama pe el. Ia să-l vedem. Nu îmi imaginam eu vreodată să am așa șofer!”. Toată această interacțiune a fost construită special pentru videoclip, transformând o simplă funcție tehnologică a orașului într-o glumă despre standardele de frumusețe ale șoferilor.

Manele și concluzii ironice

După ce a urcat în taxi, Rocsana a dat startul călătoriei cu un „Let's go!”, urmat de un amuzant „Ușor, tată”. . Pentru a completa atmosfera, vedeta nu a uitat nici de partea muzicală, cerându-i „șoferului” să pună o melodie pe gustul ei pentru drum. Alegerea a căzut pe piesa „Te iubesc oriunde aș fi”.

Astfel, deplasarea prin oraș a bifat toate elementele necesare pentru un conținut viral de Instagram: tehnologia futuristă a unei mașini autonome, o poveste inventată despre un partener sexy și manele pe fundal. La finalul întregului proces, Rocsana a însoțit imaginile cu un mesaj scurt și ironic, concluzionând că „În Dubai nu sunt șoferi atât de frumoși”, folosind emoji-uri care să sublinieze gluma.

Orașul Dubai investește masiv în transportul autonom, iar aceste mașini fără șofer au devenit o atracție majoră pentru turiștii care vor să experimenteze acest tip de mobilitate. Pentru Rocsana Marcu, însă, ocazia a fost mai mult despre haz de situație. „Șoferul sexy” pe care îl aștepta cu atâtea emoții s-a dovedit a fi, în realitate, unul fără permis, fără volan și care nu are nevoie de nicio indicație din partea pasagerului.

Credeți că ar fi fost mai interesant dacă șoferul ar fi fost real sau gluma cu mașina autonomă a fost mai creativă?