Divertisment

Monica Tatoiu a decis să scoată la iveală indignarea față de comportamentul unor români în transportul public, în apropierea sărbătorilor de iarnă. În cadrul emisiunii prezentate de Cristi Brancu, femeia de afaceri a criticat regulile de bun simț care sunt ignorate de mulți pasageri, considerând că anumite obiceiuri au devenit simple dovezi de nesimțire.

Rucsacul în spate, un „atac” la spațiul altora

Principala problemă care a revoltat-o pe Monica Tatoiu este obiceiul unor călători de a păstra rucsacul pe spate chiar și atunci când se află într-un vagon aglomerat. Conform ei, acest gest reduce considerabil spațiul de care dispun ceilalți pasageri,

Femeia de afaceri a fost foarte specifică în ceea ce privește soluția: atunci când cineva urcă într-un mijloc de transport aglomerat, rucsacul trebuie dat jos și ținut în mână. Monica Tatoiu a subliniat că rucsacul împuținează spațiul și că, la intrarea în metrou, el se dă jos și se ține în mână, nu telefonul și nu căștile.

Apel la educația tinerilor și la respectul în spațiile publice

Dincolo de criticile la adresa pasagerilor adulți, Monica Tatoiu i-a transmis un mesaj direct părinților. Ea consideră că aceștia ar trebui să aibă discuții serioase cu propriii copii despre modul în care trebuie să se poarte în spațiile publice. Conform ei, tinerii ar trebui să fie mult mai atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor .

Femeia de afaceri a menționat faptul că în București, unde oamenii preferă metroul pentru rapiditate, aglomerația devine o problemă majoră.

Drama din avion: blocaje în culoar și „bancuri” la timp greșit

Indignarea a ajuns și la capitolul zborurilor, unde Monica Tatoiu a povestit o experiență recentă . Ea a descris situația în care, deși însoțitoarea de bord cere să nu fie blocat culoarul, în spatele unui pasager stau în picioare 20 de oameni.

Femeia de afaceri a relatat că a văzut asta cu o zi înainte: oameni care se dezbracă, își scot diverse lucruri și mai fac un banc, în timp ce se riscă pierderea slotului de zbor. Pentru ea, acest comportament este o „nesimțire” totală, încheind cu „Să vă fie rușine!”.

Sincer, cine mai are nevoie de un manual de bun simț când rucsacul pe spate în metrou a devenit un sport extrem? Voi ce ziceți, e Monica Tatoiu prea drastică sau aveți dreptate să fiți nervoși când vă loviți de un rucsac în vagon?