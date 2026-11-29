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Diana Bart a pornit la vânătoare de secrete în cadrul emisiunii „Infiltrați în culise”, unde pătrunde în spatele camerelor de filmat pentru a descoperi atmosfera dinaintea emisiunilor și amintiri mai puțin cunoscute de la invitați.

Sâmbătă au fost vizitate culisele Știrilor Antena Stars, unde Diana Bart a stat de vorbă cu Ovidiu Lipan Țăndărică, Keo și Alina Crișan. Cei trei au discutat despre muzică, proiecte noi, experiențe personale și momente importante din carierele lor.

Tot sâmbătă, infiltrarea a continuat la „Spynews TV”, unde Saveta Bogdan a făcut mărturisiri despre familie, iubire și cei 60 de ani de carieră. Sinceritatea a fost la program și în ediția de duminică, în culisele emisiunii „Petrecem în familie”, unde Andreea Romila și Andreea Spulber au dezvăluit detalii despre prietenia lor și viața de familie.

Secrete de cuplu și jocuri de compatibilitate

Tot duminică, Cornelia și Lupu Rednic au povestit dincolo de scene despre cum au construit o relație solidă, micile secrete ale armoniei în cuplu și bucuriile vieții de familie. De asemenea, cei doi au dezvăluit cum se pregătesc pentru Crăciun și ce surprize le rezervă nepoților.

Pentru finalul de weekend, la „Xtra Night Show”, Simona Trășcă și Maria Buzilă și-au testat compatibilitatea printr-un joc al întrebărilor care a adus răspunsuri surprinzătoare și dezvăluiri neașteptate.

Show-ul „Infiltrați în culise” este difuzat în fiecare weekend, la ora 17:00. Sincer chiar, cine nu vrea să vadă ce se întâmplă când camerele nu mai filmează?