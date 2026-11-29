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Andreea Popescu a stârnit speculațiile tuturor după ce a publicat două fotografii în care apare extrem de apropiată de un bărbat. În prima imagine, cei doi sunt surprinși într-o îmbrățișare, iar a doua fotografie prezintă o cafea cu latte art, care pare să sugereze faptul că a fost pregătită chiar de acesta.

Deși imaginile bat în diverse direcții, Andreea a ales să păstreze misterul. Nu a prezentat bărbatul, nu a făcut niciun anunț oficial despre viața ei sentimentală și a optat doar pentru un mesaj scurt în dreptul postărilor.

Acest gest vine la câteva luni după divorțul de Rareș Cojoc. Până în acest moment, Andreea nu își asumase public nicio altă relație. În schimb, fostul ei soț s-a afișat între timp alături de modelul Claudia Dumitru.

Andreea spusese anterior, în podcastul lui Cătălin Măruță, că își dorește un partener alături de care să se simtă în siguranță. Fosta dansatoare a Deliei vorbea despre dorința de a avea un partener alături de care să se simtă în siguranță, afirmând că „fericirea este în doi, niciodată singură”. Ea a mai adăugat că nu se vede trăind singură nici măcar la 70 de ani și că așteaptă să ajungă în punctul în care se simte în siguranță, considerând că toți avem nevoie de acest lucru.

Să sperăm că latte art-ul a fost doar începutul unei povești frumoase, nu? Voi ce ziceți, e „celul” sau doar un prieten care știe să facă cafeaua mai bine decât noi?