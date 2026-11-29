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Iulia Vântur pregătește o surpriză pentru publicul din România, deoarece va fi invitată specială în turneul de colinde „Vestire”, organizat de Andra. Cele două artiste vor cânta împreună pentru prima dată, iar Andra a declarat că abia așteaptă să trăiască această emoție. Andra a subliniat faptul că colindele au puterea de a aduce oamenii acasă, indiferent cât de departe i-ar purta viața, și s-a bucurat că anul acesta acestea le aduc împreună pe ea și pe Iulia pentru a împărtăși frumusețea sărbătorilor românești.

Iulia Vântur a ajuns direct de la aeroport la repetițiile pentru acest proiect. Artista a recunoscut că, deși a intrat în sala de repetiții voioasă și curajoasă, a simțit cum „i se moaie picioarele” în momentul în care a văzut orchestra. Ea a declarat că este o experiență cu totul nouă pentru ea și s-a simțit extrem de impresionată de muzicienii din cadrul orchestrei, pe care îi admiră cu tot sufletul, precum și de ocazia de a împărți scena cu Andra, pe care o iubește foarte mult.

De la televiziune la industria muzicală din India

Înainte de a se muta în India, Iulia Vântur era una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din România, fiind cunoscută în special pentru emisiunea „Dansez pentru tine” de la Pro TV. Totuși, mutarea în India a adus o schimbare majoră în viața ei profesionale: a decis să lase televiziunea în urmă și să înceapă un nou capitol în industria muzicală. Această nouă direcție i-a adus un succes considerabil în domeniul muzicii din India, chiar dacă locuiește departe de țară. Iulia a păstrat o legătură strânsă cu România și revine în țară ori de câte ori are ocazia.

Povestea începutului: un colind românesc

Drumul ei în muzică a început într-un mod neașteptat, printr-o solicitare de a interpreta o piesă românească în India. În acel moment, artista a ales să cânte colindul „La Bethleem colo-n jos”, experiență care a declanșat pasiunea ei pentru muzică. Iulia Vântur a povestit recent pe Instagram că întreaga ei călătorie muzicală din India a început astfel. De asemenea, a menționat că acest lucru face ca sărbătorile de iarnă să aibă o semnificație specială pentru ea, deoarece obișnuiește să le cânte colinde părinților în fiecare an, indiferent de locul în care se află.

Debutul ei oficial în muzică a avut loc în 2016, printr-o colaborare cu artistul indian Himesh Reshammiya. Cei doi au lansat piesa „Every Night and Day”, care a făcut parte din albumul acestuia. Pentru Iulia Vântur, acest proiect a reprezentat o provocare importantă, deoarece a trebuit să interpreteze versurile melodiei atât în limba engleză, cât și în limba hindi.

Abia așteptăm să vedem cum vor arăta cele două artiste împreună pe scenă.