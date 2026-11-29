Divertisment

Distribuția serialului original „Inimă sub acoperire” a fost completată, iar noile personaje promise vor avea roluri esențiale, chiar dacă multe dintre ele își desfășoară activitatea în spatele ușilor închise. Acești actori vor da viață unor oameni de încredere care cunosc secretele familiilor Barbu și Coman, dar și unor figuri capabile să schimbe complet cursul poveștii, aducând cu ei momente de umor, emoție și noi intrigi.

Serialul se bazează pe o premisă în care nimic nu este întâmplător, iar adevărul se ascunde adesea în locurile cele mai puțin așteptate. Noile nume care se alătură producției sunt Nuami Dinescu, Daria Ionescu, Robert Oprea, Marcela Moțoc, Robert Radoveneanu și Mircea Gheorghiu.

Secretele și protectia din casa familiei Barbu

Nuami Dinescu revine pe micile ecrane în rolul Rodicăi, menajera din casa familiei Barbu. Personajul său este definit de o devotare extremă față de familie și, în special, față de Ilinca, pentru care Rodica a devenit o figură maternă după ce mama acesteia, interpretată de Maria Ţăpuşă, a părăsit familia. Rodica este cea care protejează bunul mers al casei cu orice preț, fiind o persoană intuitivă, loială și plină de energie, capabilă să găsească soluții chiar și pentru cele mai dificile situații.

Din perspectiva actriței, Rodica este o fire protectoare care uneori își depășește atribuțiile pentru a preveni problemele sau a le diminua efectele. Deși îi iubește pe cei din jur, ea nu suportă compromisurile pe care le intuiește, preferând să se miște printre aceștia în tăcere până când simte că lucrurile nu mai sunt în regulă. Nuami a menționat că instinctul matern al personajului este greu de ținut în frâu, deoarece nu suportă suferința celor din jur și simte nevoia constantă de a ajuta.

Tot în cadrul aceleiași case, tânăra Daria Ionescu o interpretează pe Raluca, a doua menajeră. Spre deosebire de Rodica, Raluca este nouă în casă și provine dintr-o familie modestă, ceea ce o face să fie ușor impresionabilă. Ea admiră stilul de viață al familiei Barbu și devine rapid interesată de acesta. Deși are un suflet bun și este săritoare, Raluca nu prea îi place munca și mereu trage cu urechea. Această proximitate rapidă pe care Raluca o dezvoltă cu Ilinca creează tensiuni cu Rodica, care nu va rata nicio ocazie să o pună la punct pe noua colegă.

Casa familiei Barbu mai are și un alt personaj cheie, Tomiță, șoferul lui Ilinca, interpretat de Robert Oprea. Deși la prima vedere pare un tip liniștit și la locul lui, Tomiță se va dovedi a fi esențial în procesul de descoperire a adevărului despre rolul lui Mircea Barbu, interpretat de Cătălin Gheorghe. Robert Oprea descrie personajul ca fiind misterios, complex și plin de substraturi care se vor dezvălui treptat. Actorul a observat că are multe în comun cu Tomiță, inclusiv reacțiile atunci când îi pasă de cineva. El îl definește pe șofer ca fiind un perfecționist, uneori excesiv, încăpățânat, profesionist și sufletist, menționând că Tomiță este mai expansiv și mai puțin sobru decât el însuși.

Intrigile și relațiile din casa familiei Coman

Și casa familiei Coman primește noi personaje care vor influența dinamica serialului. Marcela Moțoc o interpretează pe Tamara, menajera familiei, descrisă ca fiind o femeie volubilă, jovială, empatică și foarte vorbăreață. Tamara nu este doar o angajată, ci și cea care deține toate secretele familiei, fiind totodată cea mai bună prietenă a lui Otto, interpretat de Bogdan Albulescu.

Alături de Tamara se află Lucian, interpretat de Robert Radoveneanu. El este șoferul Aurorei și este considerat „omul bun la toate”, fiind cel care le știe pe toate și care o acoperă pe Aurora de fiecare dată când este necesar. Între Lucian și Tamara există o iubire necondiționată; cei doi nu au copii, ceea ce face ca uniunea lor să fie profundă. Totuși, această stabilitate este pusă în pericol în momentul în care Tamara descoperă că Lucian este implicat în unele dintre „treburile murdare” ale Aurorei.

În final, un rol strategic în desfășurarea poveștii va fi cel al doctorului Nicolescu. Acesta este interpretat de Mircea Gheorghiu, care este doctor în Teatru și conferențiar universitar la Facultatea de Teatru din cadrul U.N.A.T.C.