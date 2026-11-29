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Eduard Vlădescu și Claudia Ion s-au apropiat considerabil după ce au ieșit la un dream date. Înainte de a ajunge la resortul unde au petrecut noaptea împreună, cei doi au mers la cumpărături, iar Eduard a decis să fie atent nu doar cu concurenta, ci și cu familia acesteia.

Ispita i-a spus Claudiei să își aleagă ce își dorește, iar în final a cumpărat și o eșarfă pentru mama fetei. Gestul a fost imediat comentat de Claudia Ion, care i-a spus lui Eduard că nu poate merge la mama ei cu mâna goală. Se vede că băiatul e dornic să cunoască familia Claudiei.

Tot în timpul date-ului, s-a produs și un moment mai tensionat cu producția. Eduard a acoperit camera cu un prosop, recunoscând că își dorește să fie și mai apropiat de Claudia, însă i s-a cerut să lase camera descoperită. Ispita și-a cerut scuze pentru gest.

Pe lângă idila lui Eduard și Claudia, mai avem și alte developări pe insulă. Ionuț Mocăniță și ispita Andrușca au devenit mult mai apropiați. Andrușca a recunoscut că vrea să afle mai multe despre el, iar Ionuț a mărturisit că îi place.

Cei doi au dormit în același pat la dream date, unde s-au îmbrățișat, chiar dacă nu s-au sărutat. Înainte, au avut o discuție serioasă despre relația lor, în care Ionuț i-a recunoscut că se abține să nu o sărute. Acesta i-a mulțumit Andrușcăi pentru că este aici, spunând că nu credea să găsească în emisiune o fată care să gândească ca ea și că nu s-a mai simțit de mult timp într-o energie atât de bună.

Sincer, Eduard cu eșarfa pentru mama Claudiei e deja la nivel de „genaeration-next” în curtarea clasică. Oare mai are și alte surprize în rezervă sau a fost doar un gest strategic?