Misterul perucii blonde de pe Calea Victoriei: Raluca Bădulescu a transformat-o pe o prietenă în „geamănă”

Vedete

Raluca Bădulescu nu e tipul de persoană care trece neobservată, iar ultima ei apariție de pe Calea Victoriei a fost dovada vie. Vedeta a fost surprinsă într-o escapadă urbană, însoțită de fostul ei soț, Florin Stamin. Dacă cineva se mai întreba dacă Raluca mai are ce ne surprinde, răspunsul a venit rapid sub forma unui obiect pe care l-a ținut cu mare grijă în mână: o perucă blondă.

Look-ul de divă și așteptarea tensionată

Pentru această ieșire, Raluca a ales o variantă care îi reflectă stilul personal, mergând pe varianta sigură a negrului. Ținuta a fost formată dintr-o rochie mulată, dresuri negre, o geacă de piele și sandale cu toc înalt, totul fiind completat cu accesorii aurii pentru acel strop de glam necesar. Deși look-ul era pe măsura ei, atenția generală a fost captată de perucă. Detaliul a fost cu atât mai bizar pentru că Raluca purta deja părul blond, lăsând toată lumea să se întrebe ce rol mai avea acel accesoriu și de ce era expus la vedere.

După ce au coborât din mașină, Raluca și Florin Stamin s-au îndreptat spre Ateneul Român, unde s-au oprit pentru a aștepta pe cineva. Deoarece așteptarea nu este activitatea preferată a unei dive, timpul a fost umplut cu câteva țigări și o sticlă de Cola. Totuși, tocurile înalte au început să își facă simțite efectele după câteva minute de stat în picioare. Într-un moment, vedeta a decis că are nevoie de o pauză, așa că s-a așezat pe un ciuș, demonstrând că defilarea în ținută de divă este o chestie, dar așteptarea lungă în picioare este alta.

Transformarea secretă și pozele de „surori gemene”

Misterul perucii blonde s-a rezolvat odată cu sosirea persoanei pe care o așteptau: o prietenă a Ralucăi. Întâlnirea nu a fost doar o simplă șuetă, deoarece accesoriul blond a început să își joace rolul. Operațiunea de transformare s-a desfășurat discret, prietena retrăgându-se după o coloană a clădirii pentru a își pune peruca, ferită astfel de privirile curioase ale trecătorilor.

Odată ce transformarea a fost completă, cele două au decis că rezultatul merită imortalizat. Au început să își facă mai multe fotografii, ajungând să arate ca niște surori gemene, un aspect pe care noi îl considerăm perfect de pus în ramă. În tot acest timp, Florin Stamin a rămas cuminte în preajmă, urmărind întreaga scenă. Probabil că, după experiențele trăite alături de „Regina Regească”, a învățat că răbdarea este singura soluție când ești în compania Ralucăi.

Sincer, Raluca nu se oprește niciodată din a ne ține în alertă. Să vii cu o perucă pentru o prietenă ca să deveniți gemene este exact genul de haos organizat pe care îl iubim la ea. Cine mai are nevoie de filtre pe Instagram când poți pur și simplu să schimbi look-ul unei persoane pe stradă?