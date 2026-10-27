Accesoriul suprem: divele care își iau cățelușii peste tot, de la plajă la petreceri mondene

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Unele vedete din România au decis că patrupedul nu e doar un animal de companie, ci un membru cu drepturi pline al familiei, așa că nu fac un pas fără el. De la plimbări relaxate până la evenimente cu reflectoare, companionii necuvântători au devenit parte din programul lor obligatoriu.

Andra Măruță a fost văzută la o plimbare prin oraș într-o ținută lejeră, avându-l pe cățelușul ei aproape. Detaliul care a atras atenția? O bandană simpatică la gât, care a transformat tura printre mașini și trecători într-una mult mai drăgălașă. Se pare că micul companion nu s-a lăsat intimidat deloc de agitația orașului.

Bianca Drăgușanu și-a luat cățelul cu ea la plajă. În timp ce diva se relaxa pe șezlong, înconjurată de palmieri și mare, patrupedul avea propriul loc de cinste în decor. E clar că răsfățul pe plajă este mult mai distractiv când ai pe cineva care să te urmeze peste tot.

Iar Emily Burghelea a decis că un eveniment monden este locul perfect pentru a prezenta un invitat special: un cățeluș pe care l-a ținut în brațe. Într-un mediu unde ținutele și fotografiile sunt prioritatea numărul unu, patrupedul a reușit să fure privirile, demonstrând că are tot potențialul pentru a deveni o mică vedetă a ecranelor.

Sincer, noi suntem cu ele. Cine mai are nevoie de o geantă scumpă când poți avea un cățeluș cu bandană care să facă toată treaba de socializare în locul tău?