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Ionuț Nicușor Mocăniță a decis să lămurească situația legată de imaginea sa publică, după ce a devenit ținta multor ironii în mediul online. Pe parcursul sezonului X al emisiunii Insula Iubirii, acesta a fost criticat pentru exprimarea stângace și pentru faptul că declarațiile sale păreau adesea incoarente. În cele din urmă, el a mărturisit că motivul principal al acestor dificultăți este faptul că a absolvit doar șase clase în România.

Explicația pentru dificultățile de exprimare

S-a născut în Băilești, județul Dolj, însă în anul 2011, când avea 13 ani și terminase cele șase clase, s-a mutat împreună cu părinții în Irlanda. De acolo, limba română a devenit pentru el un fel de semi-mister, lucru pe care fanii emisiunii l-au observat pe tot parcursul filmărilor din Thailanda.

Ionuț a recunoscut că nu face mai mult de 6 clase în România și că nu o spune ca pe o scuză, ci doar ca o explicație pentru viața lui. El a spus că remușcările și nevoia de a-și recunoaște vina l-au copleșit și l-au făcut să fie incoerent, cu multe greșeli gramaticale.

Recunoașterile despre relația cu Claudia

Stângăcia lui Mocăniță a devenit mai evidentă în momentele în care a încercat să evite să admită ce s-a întâmplat între el și „Gândac”, prietena Claudiei Ion. De fiecare dată când subiectul a fost adus în discuție, el s-a blocat și i-a fost extrem de greu să găsească cuvintele potrivite. După ce imaginile au fost difuzate la televizor, Ionuț s-a simțit dator cu o explicație publică.

El a recunoscut în mod explicit că a înșelat-o pe Claudia și că acest lucru s-a întâmplat cu prietena ei, precizând că nu a fost vorba doar despre câteva mesaje. Participantul a declarat că simte nevoia să își asume aceste lucruri public, mai ales după ce a văzut emisiunea din exterior și și-a dat seama că a procedat greșit.

De la Thailanda la viața de antreprenor în București

În timpul testului din Thailanda, Mocăniță a încercat să se prezinte ca un bărbat fidel, încercând să stea cât mai departe de ispitele feminine pentru a-i demonstra Claudiei cât de mult o iubește. Deși a „fentat” mult timp orice interacțiune riscantă sub pretextul iubirii sincere, la final a cedat în fața ispitei Andrușca. Ionuț și Andrușca au continuat povestea și după filmări, locuind în prezent împreună, fiind surprinși recent într-un moment de familie în parcarea unui centru comercial.

În afara lumii televiziunii, Ionuț s-a întors în România în urmă cu câțiva ani și s-a orientat către domeniul frizeriei. În anul 2019, la vârsta de 21 de ani, s-a angajat la House of Barbers din București. Trei ani mai târziu, în 2022, a făcut pasul către antreprenoriat și a deschis propriul salon, Damoti Barber Shop, situat în zona Universitate din București. Acolo oferă servicii de tuns, styling și îngrijire a bărbii.