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Marius Moise și Andreea au decis să își petreacă timpul liber în Paris. Cuplul a publicat imagini din vacanța lor, iar Andreea a descris experiența alături de partenerul său printr-un mesaj simplu pe rețelele sociale: „Fericirea mea arată cam așa”.

Escapada romantică vine după ce cei doi au sărbătorit primul an de relație. Pentru ocazie, Marius a surprins-o pe Andreea cu trandafiri roșii. Ea a marcat aniversarea printr-o declarație publică în care a scris: „Un an de noi, de iubire și de amintiri frumoase. Și tot pe tine te-aș alege”.

Relația cu Andreea a început după ce s-a terminat povestea cu Bianca Giurcă, partenera cu care a participat la sezonul 7 al emisiunii Insula Iubirii. În Thailanda, Marius s-a apropiat de ispita Oana Monea, dar cei doi nu au continuat împreună după ultimul bonfire.

Bianca i-a mai acordat atunci o șansă, dar împăcarea a fost urmată de o despărțire. De atunci, fiecare a urmat drumul său și a început o altă relație.