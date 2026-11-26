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Bulă a ajuns în atenția unui agent de circulație care l-a oprit în trafic pentru că conducea cu o viteză de 20 km/h. Polițistul i-a explicat că nu este bine să circule așa de lent, deoarece stânjenește circulația. Bulă a fost însă convins că a respectat limitarea de viteză de 21 km/h, însă agentul i-a corectat: indicatorul respectiv nu reprezenta limita de viteză, ci faptul că se afla pe DN 21.

Situația a devenit și mai comică când agentul a observat starea pasagerilor, care stăteau încremeniți în mașină. Bulă a răspuns că aceștia nu au nimic, dar că pur și simplu nu și-au revenit încă de când a virat de pe DN 255.

Alte peripeții ale lui Bulă

Dincolo de drumurile naționale, Bulă a avut și alte interacțiuni memorabile. Într-o altă glumă, cineva spune că nu mai trebuie cumpărate alte cărți anul acesta, pentru că a rămas tot în aceeași clasă.

De asemenea, Bulă a vizitat un medic pentru o problemă pe care o considera serioasă. Acesta i-a povestit doctorului că lucrează în altă localitate și se întoarce acasă doar la sfârșitul săptămânii. De trei ori la rând, în aceste momente, l-a găsit pe nevasta sa în pat cu cel mai bun prieten al său. Bulă a menționat că, de fiecare dată, amicul și-a cerut iertare, susținând că nu merită să distrugă o prietenie de o viață pentru o asemenea greșeală, și l-a invitat la o cafea pentru a se împăca.

În ciuda acestei situații, Bulă nu a mers la doctor pentru consiliere maritală, ci pentru a afla un singur lucru: dacă nu îi face rău atâta cafea.

Note rapide de umor

Pe lângă poveștile cu Bulă, mai există și scena unei blonde care intră complet goală într-un bar și comandă un whiskey. Barmanul, surprins, a fost întrebat de ce se uită așa și dacă nu mai văzuse o femeie goală. Acesta i-a răspuns că da, dar se întreba de unde va scoate ea portofelul pentru a plăti.