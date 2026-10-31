Andra a dezvăluit ce își pune în caserolă pentru a nu ceda tentațiilor la concerte

Divertisment

Andra a ales varianta rapidă și bazată pe proteine pentru a nu fi tentată de preparatele culinare din locurile unde susține spectacole. În clipul postat pe rețelele sociale, cântăreața a prezentat caserola în care își pusese două ouă fierte, precizând că a renunțat la carne pentru că nu mai a avut chef și poftă.

„Sunt la dietă, nu vă arăt. Vreți să vă arăt? Am două ouă fierte aici, în cazul în care mi se face foame. Fără castravete, fără nimic, doar proteină. Trebuia să iau carne, dar nu am mai avut chef și poftă. Sunt sigură că acolo unde merg este mâncare, dar ca să nu fiu ispitită. Nu știu cât mă ține dieta asta, o zi, două, trei... Că tot așa fac, o săptămână, după aceea iar mai mănânc prostii. Important e că am grijă. Să vedem cât mă ține”, a povestit artista.

În timp ce se pregătea de plecare, Andra a fost alături de copiii ei, Eva și David, în timp ce Cătălin Măruță filma pentru podcastul său.

Pe lângă detaliile despre stilul de viață, numele artistei a apărut și într-o discuție despre onorariile celor mai bine plătiți interpreți din România. Radu Baron a menționat că Andra, alături de Smiley, Loredana Groza, Ștefan Bănică jr și Delia, se află în topul acestui clasament, onorariile lor fiind în jur de 20.000 de euro la concertele foarte mari. Impresarul a precizat că aceste sume sunt împărțite cu echipele numeroase ale artiștilor, succesul lor venind din show-uri bine puse la punct, cu jocuri de lumini, dans și ținute scumpe.