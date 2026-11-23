Vedete

Mattia Carnessali nu stă pe loc și se descurcă pe mai multe fronturi în România. Antreprenorul activează în domenii diverse, precum retailul vestimentar, imobiliarele și HoReCa, dar se ferește să dea toate detaliile despre produsele pe care le vinde, menționând doar că sunt piese unicat.

În cadrul firmei sale, care este destul de automatizată, Mattia se concentrează pe partea strategică. Acesta se ocupă de tratativele de achiziție, alege furnizorii și gestionează vânzările. Cineva îi detaliază proiectele într-o foaie de calcul, el stabilește tariful, face o strategie și apoi încheie tratativa finală cu clientul.

Bianca Dan s-a apropiat de Mattia în sezonul 9, iar cei doi au rămas în relații bune. Mattia a recunoscut că a plăcut-o pe brunetă. La un moment dat, Bianca a făcut o glumă și l-a întrebat câte mașini are. El consideră că orice om este interesat de bani, dar crede că bruneta era deja interesată de el în momentul glumei.

Fosta ispită spune că nu i-a dezvăluit niciodată Biancăi situația sa financiară, în afară de „duma aia cu mașinile”. El crede că Bianca era deja atrasă de comportamentul său și că a câștigat-o prin felul în care a gestionat sentimentele ei și discuțiile dintre cei doi.

Credeți că personalitatea bate contul bancar în cazurile astea sau gluma cu mașinile a fost doar „scăparea” strategică?