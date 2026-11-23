Vedete

Karmen Simionescu a decis să fie extrem de discretă cu viața ei privată. Artista a declarat că, dacă ar apărea cineva nou în viața ei, ar prefera să țină relația secretă până când ar vedea dacă este vorba despre ceva cu adevărat serios și merită făcut public.

Motivul principal pentru această decizie este fiica ei, Sofia. Karmen a precizat: „Din respect față de copilul meu, nu că aș prefera, o voi ține secretă!”. Ea a spus că, în momentul de față, muncește foarte mult, are grijă de Sofia și asta e tot ce contează.

Această poziție vine la doi ani de la divorțul cu Bogdan Căplescu. Separarea celor doi a fost anunțată în anul 2024, moment în care vestea a fost un șoc pentru cei care îi cunoșteau, mai ales că mulți au sperat ca cei doi să își salveze familia.

Reflectând asupra anului 2026, Karmen a ales să savureze totul, indiferent dacă a fost vorba de bucurii sau supărări. Artista a conștientizat că nimeni nu-ți dă timpul înapoi și crede că este mai bine să accepți problemele și să mergi mai departe, decât să te consumi pentru lucrurile care te-au întristat.

Credeți că e corect să ții o relație secretă pentru a proteja un copil, sau e mai bine să fii transparentă din start?