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Make-up artista Dana Roba a anunțat pe TikTok că luna viitoare urmează să își facă rinoplastie. Este extrem de încântată de acest pas și este convinsă că nici de data aceasta nu va da greș.

Această nouă intervenție vine la doar cinci luni după ce s-a operat pentru mastopexie și implant mamar, tot în București. Dana a recunoscut că perioada de recuperare după silicoane nu a fost deloc ușoară.

Pe lângă dificultățile fizice, vedeta a trecut printr-un moment emoțional greu, mărturisind că s-a simțit singură. Ea a povestit că în cele mai grele nopți fără somn, când avea cea mai mare nevoie de cineva alături, a rămas singură. Această experiență a făcut-o să realizeze că există oameni care au nevoie de ea doar atunci când lucrurile merg bine.

Planurile pentru un look nou nu se opresc aici. Dana Roba a menționat în urmă cu câteva luni că are în plan să își mai facă alte două intervenții estetice anul viitoare: liposucție și BBL (Brazilian Butt Lift).