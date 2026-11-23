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Iustina Luchian urmărește cu atenție sezonul X al emisiunii Insula Iubirii și nu s-a abținut de la a-și exprima opinia. Fosta concurentă l-a criticat pe Narcis Bujor pentru comportamentul acestuia față de Bianca Iotu, considerând că acțiunile sale au fost total greșite.

În sezonul actual, Bianca Iotu s-a apropiat de Narcis Bujor după ce s-a despărțit de Remi, partenerul ei din ultimii trei ani. Cei doi au petrecut mult timp împreună în vilă și au avut și momente intime. Totuși, pe măsură ce filmările în Thailanda au avansat, ispita masculina i-a clarificat Biancăi că relația lor se va limita strict la perioada emisiunii, deoarece avea o iubită acasă care îl aștepta.

Narcis a susținut ulterior că scopul lui a fost să o ajute pe Bianca Iotu să se redescopere și să treacă peste despărțirea de Remi. Totuși, chiar și la dream-date, acesta a refuzat-o pe concurentă și a ales să plece din emisiune.

Iustina Luchian, care a participat în sezonul 8 alături de soțul ei, Cornel, a reacționat pe rețelele de socializare, fiind sceptică față de scuzele bărbatului. „Sunt eu nebună? Cum poți să ajuți pe cineva rănind? De ce lași să se ajungă până într-un punct, mai ales dacă nu ai sentimente”, s-a întrebat ea.

Fosta concurentă a subliniat faptul că, deși rolul de ispita implică astfel de dinamici, explicația lui Narcis despre „ajutor” nu are sens. Iustina crede că acesta a făcut-o doar să creadă că toți bărbații o pot răni și a sugerat că, dacă chiar voia să o ajute, ar fi putut aștepta până la finalul emisiunii pentru a-i spune lucrurile respective.

Voi ce ziceți, e un ajutor real sau doar o scuză banală pentru a ieși cu față curată din situație?