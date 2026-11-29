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Marius Manole a ales mediul online pentru a trimite un mesaj public către Rodica Mandache, sperând că acele cuvinte vor ajunge cu orice preț la actriță. Actorul a recunoscut în fața tuturor că se află într-o situație complicată și grea, motiv pentru care a decis să apeleze la urmăritorii săi de pe Facebook pentru a transmite un apel de reconciliere.

Drama lipsei de curaj și mesajul public

Marius Manole a mărturisit că de aproximativ trei săptămâni nu mai are nicio comunicare cu Rodica Mandache. Deși a mai vorbit puțin cu ea într-o perioadă în care actrița a trecut printr-un moment foarte greu, ulterior a urmat o perioadă de tăcere. Actorul a recunoscut că s-a chinuit timp de trei săptămâni să dea un telefon, însă faptul că este convins că Rodica Mandache este foarte supărată pe el l-a blocat complet, astfel încât nu a mai îndrăznit să o sune.

În mesajul său public, actorul a fost sincer și a cerut ajutorul oricui o cunoște pe doamna Mandache pentru a-i face cunoscut mesajul său. Acesta a formulat o propunere clară: dacă actrița nu este foarte supărată pe el, să îl sune pentru a relua relația. În același timp, Marius Manole a subliniat că, în cazul în care ea este totuși supărată, înțelege perfect această reacție. El a menționat că ea a jucat aseară la Porumbacu și că aceasta a fost singura soluție care i-a venit în minte pentru a-i transmite mesajul.

Confesiunile despre trecutul familiei

Dincolo de drama actuală, Marius Manole a fost în trecut și foarte deschis despre aspecte ale vieții sale private care au fost mult timp ferite de ochii publicului. Actorul a povestit detalii despre familia sa și despre atmosfera în care a crescut alături de părinți, descriind o copilărie marcată de tensiuni constante. El a menționat că stresul era omniprezent în casa lor, lucru care se reflecta direct în viața de zi cu la zi, inclusiv în problemele legate de mâncat, lipsa banilor și alte dificultăți materiale.

Un exemplu concret al stresului din acea perioadă a fost un incident legat de un concediu, când mama actorului a „albit” din cauza tensiunii. Marius a povestit despre acele vremuri în care nu puteai pleca în concediu oricând doreai, ci depindeai în totalitate de decizia directorului de la serviciu. El a descris scena în care ei erau deja urcați în tren, cu toate bagajele, așteptând disperată ca tatăl său să ajungă de la fabrică pentru a pleca împreună sau să decidă dacă pleacă fără el. În final, tatăl a ajuns în tren în ultimele secunde, moment în care mama a fost extrem de stresată.

Să sperăm că Rodica Mandache va vedea mesajul și că lucrurile se vor așeza între ei.