Vedete

Ultima ceremonie a focului din sezonul X al emisiunii Insula Iubirii a fost un cocktail de emoții, lacrimi și suspine, marcând finalul a 21 de zile intense. Pentru Prințul Marco și Bianca Ghiurcă, acest moment a reprezentat revederea după o perioadă în care iubirea, încrederea și limitele lor personale au fost puse la grea încercare prin separarea forțată.

Cei doi soți au ajuns din nou față în față în cadrul emisiunii, moment în care Marco a ales să fie sincer în privința sentimentelor sale. Acesta a mărturisit că speră ca Bianca să îl ierte cu adevărat, recunoscând în același timp că nu merită acest lucru. Prințul Marco a declarat că iubirea lor este extrem de mare, chiar dacă este dificil de explicat, și a subliniat ideea că cine iubește, nu lasă.

Revederea fierbinte din vila fetelor

Întrebări despre modul în care vor părăsi Insula Iubirii au primit un răspuns categoric din partea celor doi: vor pleca împreună pentru toată viața. După ce s-a încheiat ultima ceremonie a focului, cuplul s-a deplasat în vila fetelor, locul unde au fost cazați concurenții și noile cupluri formate pe insulă.

Acolo, Marco și Gabriella au sărbătorit revederea cu o partidă de amor sub plapumă, potrivit sursei. Un detaliu care nu a scăpat neobservat este faptul că, de data aceasta, Prințul nu a mai simțit nevoia să se ascundă sau să acopere camera de filmat din cameră, .

Triunghiul amoros cu ispita Gabriella

Drumul spre reconciliere nu a fost însă unul simplu: producătorii au organizat un bonfire special, la care a participat și ispita Gabriella, alături de Prințul Marco și de soția sa, Bianca. Momentul a fost marcat de sentimente contradictorii și multe lacrimi.

În fața tuturor, Prințul Marco i-a recunoscut soției sale faptul că s-a îndrăgostit de Gabriella și că nutre sentimente puternice pentru aceasta. Marco a spus că Bianca îl întrebase, înainte de intrarea ispitei, dacă mai este îndrăgostit de Gabriella, că i-a răspuns că da și că nu poate minți. Totuși, Marco a adăugat că Bianca îi oferă forme de iubire pe care le-a primit de-a lungul timpului și că felul ei de a fi acum, lângă el, este o altă formă de iubire imposibil de explicat.

Strategia din spatele „îndrăgostelii”

În timp ce pe ecran vedem drama, în culise apar alte detalii. Un apropiat al lui Marco din Italia a dezvăluit că acesta s-ar fi aruncat în testul de fidelitate din Thailanda având deja planuri făcute de acasă. Conform acestui prieten, Marco a considerat că atractia pentru Gabriella nu a fost decât o aventură de o noapte și o joacă adolescentină, nu o schimbare reală de viață.

Prietenul său l-a descris pe Marco ca fiind un antreprenor muncitor, un băiat cu suflet adevărat și foarte fericit alături de Bianca. Acesta a susținut că Marco s-a distrat cu Gabriella doar o zi și că este impensabil ca el să arunce la gunoi zece ani de căsnicie pentru o aventură efemeră. Mai mult, Marco i-ar fi spus constant prietenului său că soția sa este totul pentru el și că nu ar schimba-o niciodată cu nicio altă femeie.

Reacția lui Marco pe TikTok

După ce s-a încheiat emisiunea, Prințul Marco a ales să își exprime punctul de vedere pe platforma TikTok. Acesta a recunoscut că a greșit o singură dată în viață, „ca tot omul”, și a declarat că nu consideră acest lucru o mare tragedie, mai ales că și-a recunoscut vina public.

Marco a reacționat și la criticile primite, menționând că a fost aruncat în noroi, dar că își păstrează capul sus deoarece se consideră un om curat. El a insistat pe faptul că are o reputație și că toți cei care îl cunosc știu cine este el în realitate, sugerând totodată că cei care l-au criticat au vorbit foarte puțin despre propriile lor vieți.