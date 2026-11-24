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Florin Salam a ales un moment artistic pentru a face o mărturisire personală majoră. După ce a aterizat din Bruxelles, artistul nu s-a îndreptat spre casă, ci a ajuns direct la Berăria H din București, unde a susținut un concert. Într-un interviu exclusiv pentru Dan Capatos Show, manelistul a dezvăluit că urmează să devină tată pentru a șasea oară.

Să fii tată de șase ori e deja o performanță, dar Salam merge mai departe cu vestele bune. Artistul a anunțat că, în același timp, va deveni și bunic încă o dată. În timpul concertului, el era însoțit de fiica sa, Maria, căreia i-a mărturisit că va avea un frățior.

Familia mare a lui Florin Salam

Pentru Florin Salam, familia reprezintă totul, lucru pe care l-a recunoscut repetat. Artistul își asumă serios rolul de părinte, iar noua adăugare în familie vine într-un context deja aglomerat. Manelistul are în prezent cinci copii. Doi dintre aceștia, Betty și Dani, sunt din prima său căsătorie, în timp ce Jacqueline Maria, Rania și cel mai mic băiețel sunt din mariajul cu actuala sa parteneră de viață, Roxana Dobre.

Artistul a declarat pentru Dan Capatos Show: „Tată era să zic. Întrebați-o pe Roxana. O să aveți un frățior (n.r. către fiica lui Maria). Și bunic și tătic”. Se vede că omul e într-o fază de expansiune totală, atât pe plan profesional, cât și în viața privată.

Planurile de business ale lui Roxana Dobre

În timp ce Florin se anunță cu copii noi, soția lui, Roxana Dobre, este într-o perioadă excelentă și se concentrează pe proiecte serioase de business. Ea s-a pregătit să amenajeze propria sală de evenimente, un spațiu pe care l-a achiziționat anterior. Roxana a precizat că ei doi au cumpărat un loc „extraordinar de frumos” și că vor să îl personalizeze conform preferințelor lor.

Planul este ca sala de evenimente să fie gata anul viitor, cu o deschidere programată fie de ziua soțului său, fie de Florii sau de Paște. În aceste zile, cuplul a început proiectul de amenajare a acestui spațiu.

Pe lângă sala de evenimente, Roxana Dobre este și în plină activitate cu un alt proiect: un atelier de creație vestimentară. Aceasta a pus bazele propriei afaceri în domeniul modei, iar atelierul urmează să fie inaugurat în perioada următoare.

Activitatea intensă a manelistului

Florin Salam continuă să fie unul dintre cei mai ascultați artiști de manele din România, popularitatea lui întinzându-se și peste hotare. Această recunoaștere internațională îl face să plece adesea pentru concerte în diverse țări, pentru a cânta live pentru fanii săi.

În perioada recentă, artistul a avut spectacole în Spania, Italia și Anglia, iar ultima oprire a fost în Bruxelles. Mai mult, manelistul a colaborat și cu Clejanii. Totuși, indiferent de destinația turneelor sau de succesul din scenă, el a subliniat faptul că soția sa, Roxana, și copiii rămân cele mai importante persoane din viața lui.