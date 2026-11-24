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Miraj Tzunami a trecut printr-o experiență extrem de neplăcută în timpul unui eveniment unde cânta, după ce ar fi primit o bancnotă falsă de 100 de euro pentru o dedicație. Deși nu a vrut să divulge identitatea persoanei care a oferit banca falsă sau locul exact unde s-a întâmplat incidentul, cântărețul s-a declarat profund deranjat de această situație.

Avertisment ferm pentru cei care fac „șmecherii”

Revolta lui Miraj Tzunami vine din faptul că astfel de gesturi nu sunt doar mici escrocherii, ci pot atrage consecințe legale grave pentru cei care intră în posesia banilor respectivi. Artistul a subliniat faptul că aceste bancnote pot ajunge la membrii formației sale, punându-i în risc libertatea.

În mesajul său, Miraj Tzunami a fost tăios, criticând lipsa de valoare a celor care recurg la astfel de practici. Acesta a precizat că ar fi preferat ca persoana respectivă să îi ceară dedicația „la ureche”, menționând că poate cânta chiar și gratis, în locul unor tentative de fraudă care pot duce pe cineva la pușcărie. Artistul a promis solemn că, dacă incidentul se va repeta, data viitoare va da numele celor implicați.

O problemă recurentă în lumea manelelor

Situația prin care trece Miraj Tzunami nu este un caz izolat în industria muzicală de manele. Chiar și Tzancă Uraganu a trecut prin aceeași problemă, confirmând că a primit bancnote false în timpul unor evenimente. Acesta a explicat că sumele primite din dedicații sunt împărțite între membrii orchestrei.

În cazul lui Tzancă Uraganu, o bancnotă falsă a ajuns la cineva din echipa sa, care a dat-o altcuiva, iar de la acesta a ajuns la el, fără ca vreunul să știe. Problema a ieșit la iveală doar atunci când s-a încercat schimbarea banilor la o casă de schimb valutar, moment în care a devenit clar că banii nu erau reali.

Alți artiști vizați de aceleși tactici

Frauda cu banii falși pare să fie o problemă sistemică la evenimentele private sau la concerte, afectând mai mulți reprezentanți ai genului muzical. Pe lângă Miraj Tzunami și Tzancă Uraganu, și alți maneliști precum Jador sau Culiță Sterp au vorbit în trecut despre experiențe similare, confirmând că au primit bancnote false în timpul prestațiilor lor.

Pentru Miraj Tzunami, riscul de a expune colegii de scenă la probleme cu legea este prioritar. De aceea, a ales să transmită un mesaj public clar: preferă să facă dedicații fără a primi plată, decât să riște ca cineva din echipa sa să fie trimis la schimbul valutar cu o bancnotă falsă și să se confrunte cu consecințele legale.