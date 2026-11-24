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Mihai Gruia Sandu a vorbit deschis despre unul dintre cele mai sensibile capitole din viața sa: relația cu cei doi copii. Deși afirma că în prezent lucrurile sunt bune, actorul recunoaște că legătura afectivă cu fiii săi a avut de suferit timp de 11 ani, perioadă în care a fost extrem de greu să recupereze timpul pierdut.

Artistul admite că, dincolo de aparențe, relația există, însă ceva fundamental s-a schimbat în acest timp. „Relaţia cu copiii este bună, dar s-a pierdut ceva esenţial. Cei 11 ani de pauză au fracturat partea afectivă”, a declarat acesta.

Când a venit vorba de motivele care au dus la această ruptură, Mihai Gruia Sandu a făcut referire directă la mama copiilor. El consideră că totul a pornit de la aceasta, spunând că ea a dat copiilor nu doar naștere, ci și lucruri negative. Actorul a mai subliniat că oamenii care nu au o educație spirituală se lasă conduce de patimile omenești.

Mai mult, acesta a susținut că și emisiunea „Arlechino”, care i-a adus notorietate, a dispărut din cauza ambițiilor unei femei. În opinia lui, atunci când o femeie vrea să facă rău, nu o oprește nimeni, în timp ce un bărbat tinde să cedeze mai ușor.

În spatele succesului profesional, se ascunde o poveste personală complicată, marcată de despărțire și distanțare. Chiar dacă acum încearcă să reconstruiască legătura cu fiii săi, actorul recunoaște că lucrurile nu mai sunt la fel ca înainte.