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Luni, 23 noiembrie, în jurul orei 12:04, pompierii din Los Angeles s-au deplasat de urgență la locuința lui Will Smith după ce a izbucnit un incendiu puternic. Flăcările au fost observate într-un șopron din curtea proprietății, pe care actorul îl folosește pentru depozitare.

Agenții de securitate ai lui Smith au dat alarma și au ajutat echipajele sosite la fața locului. Din păcate, șopronul a ars din temelie, iar mai multe obiecte ale actorului au fost distruse.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele incidentului, însă cauza exactă a incendiului nu a fost identificată până în prezent. Reprezentanții Departamentului Șerifului din Los Angeles au transmis că vor întocmi un raport de incident, care va fi înregistrat de echipa lor de pompieri și de anchetatori.

Proprietatea din Calabasas, deținută de Will și Jada Smith, este una impresionantă: terenul are aproximativ 60 de hectare, iar casa are 2.300 de metri pătrați. Locuința este dotată cu nouă dormitoare, un cinematograf, o sală de sport și un studio de înregistrări. În exterior, domeniul include o piscină, terenuri de baschet și tenis, plus un lac artificial.

Sperăm doar ca obiectele pierdute să nu fie niște amintiri iremplumibile, pentru că 42 de milioane de dolari pe casă nu îți cumpără liniștea când iese fum din curte. Voi ce ați face dacă vă arde locul de depozitare?