Vedete

Claudia Florescu ne-a făcut update-ul pe care îl așteptam cu toții: burtica de gravidă a devenit tot mai vizibilă în fotografiile recente postate de ea online. Sarcina evoluează, iar momentul în care își va ține copilul în brațe se apropie, ceea ce a bucurat enorm comunitatea care îi urmărește activitatea.

Să ne amintim puțin cum a început totul. Claudia a devenit cunoscută după ce a fost parte din sezonul șapte al emisiunii Insula Iubirii, unde a apărut alături de Bogdan Cîrlan. Deși au plecat împreună din Thailanda, relația lor nu a mai rezistat după filmări și au decis să meargă pe drumuri separate. Din fericire, fosta concurentă și-a găsit fericirea cu un alt partener.

După ce și-a prezentat noul iubit în fața tuturor, Claudia a venit cu bomba: este însărcinată! Anunțul a fost făcut printr-o serie de imagini super emoționante, în care partenerul ei îi săruta abdomenul. Pentru a pune la punct toată vestea, bruneta a împărtășit și detalii mai intime, precum testul de sarcină pozitiv și un buchet imens de trandafiri roșii primit de la iubit.

Sincer, e fain să vezi cum cineva trece de experiențele din reality-show-uri și își construiește ceva real și stabil. Abia așteptăm să vedem primele poze cu bebelușul!