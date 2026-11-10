Marinela Mavrodin anunță familia mărită: așteaptă al doilea copil!

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Marinela Mavrodin și Robert Urucu vor mai avea un copil în casă. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a ales să anunțe vestea pe Instagram, printr-un clip de familie unde a apărut alături de partenerul ei și de fiul lor, Matthias.

Sărim direct la detaliile care ne plac: vestea a venit scrisă pe un tort cu mesajul „Baby 2”, iar Marinela a dezvăluit că, în momentul postării, era deja însărcinată în 17 săptămâni. Deși a mai urcat și câteva poze cu burtica, cuplul a decis să păstreze misterul în ceea ce privește sexul bebelușului.

Știim că a fost mai puțin activă pe rețelele sociale în ultima perioadă, dar acum avem explicația. Marinela a precizat că sarcina a fost motivul pentru care au ales să fie mai absenți și să păstreze anumite lucruri doar pentru ei.

În mesajul care a însoțit anunțul, ea s-a gândit cu emoție la cum li s-a schimbat viața după nașterea lui Matthias, menționând că nu și-ar fi imaginat cât de frumos va fi totul. Spune că au pornit la drum în doi, cu planuri și visuri, dar că venirea fiului lor le-a schimbat complet lumea și i-a învățat ce înseamnă să iubești pe cineva mai mult decât credeai posibil.

Pentru context, Marinela a făcut parte din sezonul patru al emisiunii Insula Iubirii alături de Iulian Chiru, de care s-a despărțit ulterior. Acum este într-o relație cu Robert Urucu de câțiva ani.

Sincer, e cea mai drăguță metodă de a anunța un „Baby 2” și ne place că au ales să își trăiască primele săptămâni în liniște.