Carmen Grebenișan și Cristi s-au evadat în Mexic. Fără copil, pentru prima dată

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Carmen Grebenișan și Cristi au plecat într-o vacanță romantică în Tulum, Mexic. Cei doi au împărțit imagini din acest loc superb, dar detaliul care ne-a atras atenția este faptul că au plecat fără fiul lor. Cel mai probabil, băiețelul a rămas în grija bonei sau a bunicilor.

Pentru Carmen, asta e o etapă importantă, printre primele vacanțe în care nu a luat copilul cu ea. Influencerița a recunoscut anterior că a trecut printr-o perioadă în care nu putea să stea prea mult timp departe de fiul ei, așa că relaxarea din Mexic e cu siguranță binevenită.

Tulum e cunoscut ca fiind un loc exclusivist, plin de resorturi de lux, hoteluri boutique și cluburi de plajă. Dacă vrei să îți urmezi urmele, pregătește-te financiar: o vacanță de șapte sau opt nopți poate ajunge la 5.000 de euro, dacă alegi un resort lângă plajă. La asta se mai adaugă biletele de avion, care pot costa în jur de 1.000 de euro, plus Cina la restaurantele de lux și diversele excursii.

În ceea ce privește familia, Carmen a declarat că nu se vede mamă din nou în acest moment. Deși și-ar dori un al doilea copil, recunoaște că vrea să se întoarcă la activitatea ei online. Deși are bonă, influencerița admite că îi este încă greu să gestioneze totul.

„Îmi place ideea de surioară, dar recunosc că în momentul de față, nu! Trebuie să fiu foarte sinceră, nu mai vreau, nu mai vreau să trec prin asta prea curând”, a declarat ea. Carmen a mai adăugat că vrea să iasă din carapace, deoarece ultimul an a fost unul „foarte, foarte copleșitor” pentru ea. Menționăm că fiul ei și al lui Cristi a împlinit un an la începutul lunii octombrie.

Sincer, cine nu s-ar relaxa în Tulum după un an copleșitor?